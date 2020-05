6 mag 2020 12:52

QUALCOSA DA NASCONDERE? - LA CINA DICE NO A UNA DELEGAZIONE DI ESPERTI INTERNAZIONALI PER INDAGARE SULL’ORIGINE DEL CORONAVIRUS: “NESSUNA INDAGINE FINO A QUANDO NON SARÀ SCONFITTA LA PANDEMIA. IN QUESTO MOMENTO DOBBIAMO AVERE LA GIUSTA IMPOSTAZIONE DI PRIORITÀ E, D'ALTRA PARTE, ABBIAMO BISOGNO DELLA GIUSTA ATMOSFERA” (MA BISOGNA FARE UN’INDAGINE, MICA POMICIARE…)