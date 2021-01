16 gen 2021 11:53

QUALCOSA NON TORNA? INCOLPA GLI HACKER - SENTITE QUA: CI SAREBBERO HACKER NO VAX CHE VOGLIONO AFFOSSARE I VACCINI SEMINANDO IL PANICO TRA I CITTADINI - E’ LA TEORIA DELL’AGENZIA EUROPEA PER IL FARMACO SULLA SOTTRAZIONE DI DATI E DOCUMENTI, DELLO SCORSO 9 DICEMBRE, SULL'APPROVAZIONE DEI PRODOTTI PFIZER E MODERNA - GLI HACKER STAREBBERO DIFFONDENDO I DOCUMENTI DOPO AVERLI “MANIPOLATI” PER FARE CREDERE CHE NELL'OMOLOGAZIONE DEI VACCINI, AVVENUTA IN TEMPI MOLTO PIÙ RAPIDI, SIANO STATE SALTATE ALCUNE PROCEDURE RENDENDO PERICOLOSA LA SOMMINISTRAZIONE - AI COMPLOTTISTI, E NON SOLO, SUONA COME UN “METTIAMO LE MANI AVANTI”