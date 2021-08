QUALCOSA DI PIÙ DI “FRIENDS” - VENT'ANNI DOPO LA FINE DELLA SERIE, SAREBBE SCOCCATA LA SCINTILLA TRA JENNIFER ANISTON E DAVID SCHWIMMER, CHE SI SONO AMATI SUL SET, MA ANCHE FUORI: QUALCHE MESE FA, DURANTE LA REUNION DI “FRIENDS”, I DUE HANNO CONFESSATO DI ESSERE STATI INNAMORATI, MA CHE IL LORO AMORE ERA RIMASTO PLATONICO – ORA PARE CHE I DUE CI STIANO RIPROVANDO. SCHWIMMER HA NEGATO CATEGORICAMENTE, MA È TROPPO TARDI: I FAN SONO GIÀ IMPAZZITI… VIDEO

Concita Borrelli per "il Messaggero"

david schwimmer jennifer aniston

La risacca mette il mare al suo posto e lascia alla battigia conchiglie, detriti, pezzi di rami, buste di plastica, alghe, e bottiglie di vetro, quelle che portano in pancia i messaggi. La risacca ci riconsegna la sabbia umida e battuta pronta per essere vissuta da noi terreni con i capelli al vento e la testa ai sogni. E forse la pandemia come il mare in tempesta sarà rimessa al suo posto, governata dalla scienza e dalla nostra responsabilità, e sulla terra umida verrano fuori i nostri dolori e i nostri desideri! E quanti ne abbiamo in quest' ora calda, rovente di agosto, di desideri. Quelli piccoli, del viver quotidiano e quelli il cui confine con i sogni è labile. Le storie d'amore. Le favole che ci possano cogliere davanti al tramonto riminese come a quello di Ibiza.

david schwimmer e jennifer aniston in friends 3

Cominciamo con il dire che a preservare i nostri desideri in questo anno e mezzo di altissime maree, di tempeste degne di un quadro di Constable, certamente ci sono state le serie tv, veri approdi di salvataggio o fuga. Fate voi! E quando c'è stata la reunion per Friends, fortunatissima e popolarissima comedy, abbiamo festeggiato tutti. Sequestrati dalle loro storie di amore-amore, di amorazzi, fughe dall'altare, tradimenti, incontri equivocati, bimbi concepiti con il dubbio, grandi abbracci, sfuriate, chiarimenti. E Rachel ha ritrovato in questo caos anche il suo Ross. Ma è qui il regalo della risacca.

La sbarazzina Jennifer Aniston che altri non è che Rachel nella serie ha ritrovato David Schwimmer, il suo Ross sullo schermo. Ed è qui che la realtà ha giocato uno scherzo romanticissimo alla finzione. Sembra che i due si siano re-innamorati. Che la cosa avvenne già venti anni fa, ma non si consumò o forse sì, furtivamente. Erano impegnati. Chimica riesplosa. Lui giorni trascorsi a casa di lei, persi con i calici tra i vigneti di Santa Barbara.

david schwimmer e jennifer aniston in friends 2

BACI E PAPARAZZI David, 54 anni, tramite una fonte vicina al The Sun, sembra abbia smentito categoricamente queste indiscrezioni. Spegnendo le speranze di chi li ha seguiti e ha sognato? Macché? Conta poco la verità rispetto a ciò che vogliamo sia. Siamo tutti in fase Baci Perugina. J Lo e Ben Affleck si sono dati un bacio che ce lo porteremo per sempre negli occhi se pensiamo a quanti altri baci hanno dato in giro in questi anni. Ci ricordiamo di Jenny from the block che li vedeva protagonisti. Allora erano i primi anni Duemila, quelli della prima volta.

david schwimmer e jennifer aniston in friends 1

I due si erano conosciuti sul set di Gigli e poi fidanzati nel 2002, per firmare l'addio due anni dopo. Una rottura da cui, a detta di Page Six, Jennifer era uscita distrutta. Lei avrebbe voluto mettere su famiglia, mentre Ben preferiva la vita da scapolo. A un certo punto, dopo un film disastroso di coppia, Jennifer avrebbe detto basta. Giù il sipario. Questo, però, accadeva diciassette anni fa.

jlo e ben affleck su instagram

I Bennifer 2.0 ora girano l'Europa su una mega-barca, si baciano a favore di Instagram, nel giorno del 53esimo compleanno di lei, marmorea nel suo bikini. Hanno i figli più che adolescenti e carriere più che stellate. È l'incastro perfetto a ciò che fu. Che ci lega al passato. Quello prima di un grande dolore. L'incastro perfetto del day-after perché con la pandemia abbiamo tutti mandato indietro il nastro della vita.

jennifer lopez ben affleck 11

E con le mascherine sul volto ci siamo interrogati sul se fosse vero l'oggi o il passato fosse solo un sogno. A noi di Harry e Meghan che la sacralità del quadro mondiale l'hanno sporcata di allusioni, ripicche, sfregi e vendette, da un certo punto in poi, non ce ne fregherà più. Andremo su ogni battigia del mondo a scrivere T' amo sulla sabbia.

david schwimmer e jennifer aniston in friends 5 jennifer lopez ben affleck 1 jlo e ben affleck nel video del 2002 3 jlo e ben affleck nel video del 2002 jennifer lopez ben affleck 6 friends 3 david schwimmer friends 2 friends 1 david schwimmer e jennifer aniston in friends 4