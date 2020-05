QUALCUNO LO DICA A TRUMP! IN SPAGNA UNA PERSONA SU CINQUE RICOVERATA PER IL COVID È MORTA E L’85% DEI PAZIENTI HA RICEVUTO IDROSSICLOROCHINA - L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ(OMS) HA DECISO DI INTERROMPERE LA SPERIMENTAZIONE DEL FARMACO DOPO LA PUBBLICAZIONE DI UNO STUDIO SULLA RIVISTA 'THE LANCET' CHE AVVERTIVA DI UN'ASSOCIAZIONE TRA IDROSSICLOROCHINA E AUMENTO DELLA MORTALITÀ….

Da El Pais

Ogni volta che un paziente covid-19 viene ricoverato in ospedale, i medici - di solito internisti - devono compilare un modulo con più di 300 variabili. Si tratta di circa 45 minuti di burocrazia per paziente che sono fondamentali per studiare e comprendere la malattia.

La Società Spagnola di Medicina Interna (SEMI) ha pubblicato questo mercoledì – riporta El Pais - uno studio preliminare in 150 centri ospedalieri del paese con 12.200 pazienti per la più grande analisi clinica che è stata fatta nel paese, che rivela, tra le altre cose, che uno su cinque ricoverati con coronavirus è morto e uno su tre ha sofferto di insufficienza respiratoria acuta. Lo studio è ancora preliminare e deve ancora essere esaminato dagli esperti, ma i suoi risultati si aggiungono a ciò che si sapeva sulla malattia e forniscono dettagli che possono essere utili per comprenderla.

Come ha avvertito Pedro Gullón, membro della Società Spagnola di Epidemiologia, bisogna tener presente che si tratta di pazienti ricoverati in ospedale, per cui non si possono trarre conclusioni sul tasso di mortalità, poiché si stanno esaminando solo i casi più gravi. "In ogni caso, questa integrazione dei dati dei pazienti clinici è una buona notizia", sottolinea. Uno degli aspetti corroborati dallo studio è la differenza nella gravità della malattia in base all'età: tra i 50 e i 59 anni, quattro pazienti ospedalizzati su 100 sono morti.

Tra gli ultraottantenni, la percentuale sale al 42,5% e, al di sopra dei 90, supera la metà. "In un Paese con una popolazione così numerosa e con comorbidità, questo è molto importante", dice Ricardo Gómez Huelgas, presidente del SEMI e uno dei firmatari dello studio. L'età media dei pazienti partecipanti è di 69,1 anni. Di questi, il 56,9% erano uomini. Le comorbidità più frequentemente rilevate sono: ipertensione (50,2%), dislipidemia (aumento della concentrazione plasmatica di colesterolo e lipidi nel sangue, 39,7%) e diabete mellito (18,7%). I sintomi riportati all'arrivo in ospedale sono prevalentemente febbre (86,2%) e tosse (76,5%). La maggior parte dei pazienti ha ricevuto un trattamento sperimentale contro la SARS-CoV-2. I farmaci antivirali più comunemente usati sono stati: idrossiclorochina (85,7%) e lopinavir / ritonavir (62,4%).

La più utilizzata è stata una delle grandi speranze contro il coronavirus, è stata applicata nelle prime fasi del ricovero ospedaliero e faceva parte di un massiccio esperimento che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha deciso di interrompere dopo la pubblicazione di uno studio sulla rivista The Lancet che avvertiva di un'associazione tra idrossiclorochina e aumento della mortalità.

La ricerca ha preso in esame più di 96.000 pazienti in 671 ospedali in tutto il mondo dove la clorochina e il suo derivato idrossiclorochina sono stati utilizzati come possibile trattamento per il coronavirus. Nessuno di questi composti ha mostrato alcun beneficio per i pazienti ospedalizzati con covid-19, ma hanno aumentato il rischio di aritmie e di morte. Gomez Huelgas esorta alla cautela nell'interpretazione di questo studio. "Mostrano un'associazione, in nessun caso un rapporto di causa-effetto.

Nello studio c'è una percentuale molto alta di pazienti con ventilazione meccanica, quindi ci può essere una tendenza verso pazienti più gravi e questo può spiegare la mortalità. In alcuni dati molto preliminari che non abbiamo ancora pubblicato, non abbiamo trovato questa associazione tra idrossiclorochina e maggiore mortalità", ha detto.Lo studio, continua il presidente del SEMI, è un primo passo da cui si basano più di 60 indagini. "Stiamo cercando di generare conoscenza dall'esperienza clinica di aver trattato molti pazienti. Genereremo criteri evolutivi, stiamo sviluppando un calcolatore prognostico per poter prevedere con maggiore certezza quali pazienti hanno più rischi di evoluzione sfavorevole e quali a priori possono essere migliori", conclude.

