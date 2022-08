QUALCUNO QUI STA RACCONTANDO UNA CAZZATA ATOMICA – MOSCA E KIEV CONTINUANO AD ACCUSARSI RECIPROCAMENTE DI BOMBARDARE LA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA, CONTROLLATA DALLE TRUPPE DI PUTIN. I FILO-RUSSI SOSTENGONO CHE GLI UCRAINI LA STIANO COLPENDO CON ALCUNI MISSILI, MENTRE ENERGOATOM DENUNCIA CINQUE RAID DELL’ESERCITO DI “MAD VLAD”. CHI HA RAGIONE? PROBABILMENTE NESSUNO, O FORSE TUTTI, E RISCHIAMO COMUNQUE L’APOCALISSE NUCLEARE…

FILO-RUSSI, NUOVI ATTACCHI UCRAINI A CENTRALE ZAPORIZHZHIA

carro armato russo alla centrale nucleare di zaporizhzhia

(ANSA-AFP) - Funzionari filo-russi hanno denunciato che l'Ucraina ha effettuato nuovi attacchi verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

"Le forze armate ucraine hanno sottoposto per la seconda volta in un giorno il territorio della centrale nucleare di Zaporozhzhia e la città di Energodar a massicci bombardamenti", ha riferito Vladimir Rogov, membro del consiglio dell'amministrazione militare-civile della regione sotto controllo russo. "Cinque missili sono stati registrati nell'area dell'ufficio del responsabile della centrale. Altri cinque missili sono stati registrati vicino al caserma dei pompieri, non lontano dall'impianto", ha scritto nel suo canale Telegram, come riporta la Tass.

KIEV, SONO STATI I RUSSI A COLPIRE DI NUOVO ZAPORIZHZHIA

PUTIN ZELENSKY

(ANSA-AFP) - Nuovo scambio di accuse tra russi e ucraini sui bombardamenti alla centrale di Zaporizhzhia. L'ente nazionale per l'energia, Energoatom, ha denunciato cinque raid russi nei pressi di un deposito di sostanze radioattive. Proprio prima analoga accusa era stata mossa dai filo-russi che controllano l'area. Per l'ente ucraino in ogni caso "al momento la situazione è sotto controllo" e le "informazioni che lo staff sia fuggito sono un fake".

