20 dic 2021 16:45

QUANDO LE COSE NON VANNO, PRENDI E PARTY – MORGAN HA ANNEGATO I DISPIACERI PER IL TERZO POSTO A “BALLANDO CON LE STELLE” TUFFANDOSI NELLA NOTTE ROMANA: DOPO AVER SFANCULATO MARIOTTO E LA LUCARELLI, HA APPESO LE SCARPETTE AL CHIODO PER METTERSI IN CONSOLLE IN UN LOCALE NEL CUORE DI VILLA BORGHESE - UN AFTER-SHOW DOVE È STATO RAGGIUNTO ANCHE DAL COLLEGA DI BALLO ALVISE RIGO E…