1 gen 2022 17:24

QUANDO NON AVEVAMO PAURA DEL PORNO - IL PRIMO FILM HARD IN ITALIA FU TRASMESSO NEL 1977 AL MAJESTIC DI MILANO, CON UNA SIRENA PRESA IN PRESTITO DAI POMPIERI CHE SEGNALAVA LA PROIEZIONE DI PELLICOLE EROTICHE - “LA DOLCE VITA” DI FELLINI FU SIMBOLO E SPARTIACQUE, COSÌ COME “TEOREMA” DI PASOLINI NEL 1968 - IL LIMITE “IRREVERSIBILE” È CON IL “DECAMERON” DEL 1971 - IL LIBRO "LA VIA ITALIANA ALLA PORNOGRAFIA" - VIDEO