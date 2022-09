DA QUANDO C’E’ TIKTOK SI SONO MOLTIPLICATI I PISCHELLI SVALVOLATI - SDRAIATI SULLE STRISCE PEDONALI FINO A UN SOFFIO DALL'IMPATTO, LA SFIDA ESTREMA DEI RAGAZZI DI NETTUNO: RISCHIANO LA VITA PER UN VIDEO DA POSTARE SU TIKTOK - I VIGILI URBANI HANNO NOTATO LE INQUIETANTI IMMAGINI MENTRE ESAMINAVANO LE RIPRESE DELLE TELECAMERE ALLA RICERCA DI UN'AUTO IN FUGA DOPO UN TENTATO FURTO A UNA BANCA. E QUELLA DEI CINQUE GIOVANI POTREBBE ESSERE L’ENNESIMA…

Clemente Pistilli per la Repubblica

Rischiano la vita per un video da postare su TikTok. A Nettuno cinque giovani sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del Comune mentre, in pieno centro, si sdraiavano sulle strisce pedonali e poi scappavano quando le auto in transito giungevano a pochi metri da loro.

nettuno ragazzi sdraiati sulle strisce pedonali

Una scoperta shock quella fatta dalla polizia locale sul litorale romano. Un caso sollevato dal Messaggero e su cui sta indagando il commissariato di Anzio.

I vigili urbani hanno notato le inquietanti immagini mentre, su richiesta proprio della polizia, stavano esaminando le riprese delle telecamere alla ricerca di un'auto in fuga, utilizzata da alcuni malviventi per un tentativo di furto ai danni di un istituto di credito.

Il sospetto è che la bravata compiuta dai cinque giovani in centro alle 4 del mattino, a due passi dall'ingresso nel borgo medievale, non sia un caso isolato. La polizia locale ha segnalato così l'accaduto al commissariato, alla stazione dei carabinieri, al comando della Guardia di finanza, alla Procura di Velletri e allo stesso Comune, puntando a un rafforzamento dei controlli nelle ore notturne prima che un video per TikTok si trasformi in tragedia.

Le indagini sono in corso e la Polizia sta cercando di identificare i cinque giovani immortalati dalle telecamere di sorveglianza.