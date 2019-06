QUANT’È BELLA LA CAMPORELLA! QUANDO LA LIBIDO SALE È UN SACRILEGIO FRENARE L’ISTINTO ANIMALE: LE DONNE AMANO PIÙ DI QUANTO SI POSSA PENSARE FARE SESSO ALL’APERTO E IN LUOGHI PROIBITI E SPESSO SONO PROPRIO LORO A PRENDERE L’INIZIATIVA – AL PRIMO POSTO RIMANE LA MACCHINA (IN ATTESA DELLA GUIDA AUTOMATICA), MA C’È CHI NON DISDEGNA IL PARCO – LE PIÙ ARRAPATE LO FANNO IN UFFICIO, NEL TRAGITTO VERSO IL LUOGO DI LAVORO (CON OPPORTUNE DEVIAZIONI) E…

Giangiacomo Renzulli Colonna per "www.gqitalia.it"

Il marchio di sex toys Lelo ha commissionato una ricerca sulle abitudini sessuali delle donne. Tra queste è emersa la tendenza crescente di fare sesso in luoghi non propriamente al riparo dallo sguardo altrui.

O comunque a rischio denuncia di atti osceni in luogo pubblico. Ma a quanto pare talvolta la libido è tale, che frenare i sensi diventa quasi impossibile. Almeno per molte delle donne che hanno risposto al sondaggio. Ecco i risultati.

1. Guida automatica

Provate a immaginare che cosa potrà accadere di vedere persino in autostrada durante un sorpasso quando le auto non avranno più bisogno del guidatore. Provatelo a immaginare sulla base di questo dato, oggi, che l’auto può trasformarsi inu una camera da letto solamente se ferma. Il 73% delle donne intervistate ha infatti risposto di aver fatto sesso in auto una o più volte nella vita.

2. A piedi nudi (e non solo) nel parco

Il secondo luogo preferito per fare all’amore fuori casa è tra i fitti cespugli o una radura seminascosta di un parco pubblico. Almeno più di un terzo delle donne intervistate (il 36%) lo ha fatto una volta nella vita.

3. Fare gli straordinari

L’amore sul posto di lavoro con un collega non è solo un sogno ricorrente, ma anche (quasi) un classico del nostro complesso immaginario erotico. Ma ci sono donne che non si limitano a fantasticare a occhi aperti, ma che hanno una o più volte fatto sesso in ufficio. Sono almeno il 22%, secondo i risultati del sondaggio condotto per conto di Lelo.

4. La pendolare

Il tragitto casa-lavoro e viceversa nella maggior parte dei casi è la parte più noiosa e pesante della nostra esistenza quotidiana. Tuttavia, c’è chi, compiendo opportune deviazioni sul percorso sa come rendere più piccante la propria vita da pendolare. Come l’11% delle donne intervistate.

5. Volere volare

Qui la percentuale è molto bassa, ma per evidenti motivi. Ci riferiamo cioè al numero di donne che hanno dichiarato di aver fatto sesso in aeroplano, il 3%. Ma di quanto salirebbe la percentuale se chiedessimo loro se hanno mai desiderato farlo a 10 mila piedi d’altezza? Probabilmente salirebbe di molto.

Insomma, come concludono i committenti della ricerca fare all’amore sempre in camera da letto è un po’ come cenare sempre a casa, mai un ristorante o una pizzeria. Finisce che perdi l’appetito.

