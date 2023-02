22 feb 2023 18:17

QUANT’È DIFFICILE OTTENERE GIUSTIZIA PER SAMAN ABBAS – CARLO NORDIO HA INVIATO AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PAKISTANA LA ROGATORIA PER OBBLIGARE IL PADRE DI SAMAN, SHABBAR ABBAS, A PARTECIPARE IN VIDEOCONFERENZA ALLE UDIENZE DEL PROCESSO SULLA MORTE DELLA FIGLIA. UNA SOLUZIONE PER EVITARE CHE LA SUA POSIZIONE RESTI “STRALCIATA” IN ATTESA DELLA DECISIONE SULL’ESTRADIZIONE – L'UOMO, ORA IN CELLA IN PAKISTAN, È ACCUSATO DI CONCORSO IN OMICIDIO CON LA MOGLIE, LATITANTE, IL FRATELLO E DUE CUGINI, DETENUTI IN CARCERE A REGGIO…