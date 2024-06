14 giu 2024 13:33

QUANTI GUAI PER IRENE PIVETTI – L'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA È STATA RINVIATA A GIUDIZIO PER FRODE IN FORNITURE PUBBLICHE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO, INSIEME AD ALTRE 8 PERSONE, TRA CUI LA FIGLIA E IL GENERO – ATTRAVERSO LA SUA SOCIETÀ “ONLY ITALIA”, AVREBBE FORNITO A ENTI PUBBLICI E PRIVATI MASCHERINE “FARLOCCHE” IMPORTATE DALLA CINA PER UN VALORE DI 10 MILIONI DI EURO – SOLO DUE GIORNI FA LA PROCURA DI MILANO HA CHIESTO UNA CONDANNA A 4 ANNI DI RECLUSIONE PER LA PIVETTI IN UN ALTRO PROCESSO PER EVASIONE FISCALE E…