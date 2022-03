QUANTO CI HA MESSO WILL SMITH A DIMENTICARE LO SCHIAFFONE RIFILATO A CHRIS ROCK, LE LACRIME E LE SCUSE? IL TEMPO DI ARRIVARE AL PARTY POST OSCAR DI VANITY FAIR DOVE SI È SCATENATO COME SE NULLA FOSSE SUCCESSO: L’ATTORE HA RAPPATO, SI È LANCIATO SULLA PISTA DA BALLO E NON SI SOTTRATTO AI SELFIE. O È UN MODO PER TENTARE DI CANCELLARE LO SGANASCIONE O CI SONO PROBLEMI DI SBALZI D’UMORE… - VIDEO

Quanto ci ha messo Will Smith a dimenticare lo schiaffone rifilato a Chris Rock, le lacrime e le scuse? Il tempo di arrivate al party post Oscar di Vanity Fair dove si è scatenato come se nulla fosse successo, probabilmente nel tentativo di mettere una pietra sopra su quanto è accaduto.

L'attore 55enne ha posato per i selfie, ballato con gli amici e rappato i suoi più grandi successi tra cui Summertime e Gettin' Jiggy Wit It. Accanto a lui la moglie e i figli: Jada è stata vista ballare e ridere al fianco del marito che si esibiva senza freni davanti agli ospiti della serata tra cui Serena e Venus Williams, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Dakota Johnson, Kevin Costner, Chris Pine, Olivia Colman e Natalie Portman.

Sono bastate poche ore per far cambiare umore a Will Smith che si è presentato al party in vena di far festa dopo lo schiaffo e le lacrime. Pare che tra il principe di Bel Air e Chris Rock ci sia un conto in sospeso: la faida risale a sei anni fa quando il comico fece un’altra battuta su Jada alla cerimonia di premiazione del 2016.

