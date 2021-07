QUANTO CI METTERÀ BILL GATES A TOGLIERSI DALLE PALLE L’EX MOGLIE MELINDA? DUE ANNI!– GLI EX CONIUGI HANNO RAGGIUNTO UN ACCORDO SULLA FONDAZIONE CHE PORTA IL LORO NOME: A MELINDA POTRÀ ESSERE CHIESTO TRA DUE ANNI DI LASCIARE IL SUO RUOLO DI CO-PRESIDENTE NEL CASO EMERGESSE L’IMPOSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE IL LAVORO A FIANCO DELL’EX - IN QUEL CASO IL FONDATORE DI MICROSOFT SGANCEREBBE ALL’EX MOGLIE NUOVE…

Enrico Forzinetti per "www.corriere.it"

bill e melinda gates

L’annuncio via Twitter del divorzio tra Bill e Melinda Gates dello scorso inizio maggio aveva lasciato tutti piuttosto stupiti per l’apparente solidità di un’unione lunga 27 anni, nonostante poi le successive ricostruzione abbiano parlato di un passo meditato da tempo e si siano soffermate anche su aspetti curiosi come l’accordo che permetteva a lui di vedere una sua ex fidanzata un weekend all’anno.

Allora però non erano stati chiariti alcuni punti centrali delle loro attività (e ricchezze) comuni, tra cui anche l’impegno nella Fondazione che porta il loro nome. Con una nota diffusa dall’amministratore delegato di Mark Suzman è stato definito che a Melinda potrà essere chiesto tra due anni di lasciare il suo ruolo di co-presidente nel caso emergesse l’impossibilità di proseguire il proprio lavoro a fianco dell’ex marito Bill.

Bill Gates e Melinda

In quel caso il fondatore di Microsoft verserebbe all’ex moglie nuove risorse (al momento non quantificate) per la sua attività filantropica, senza intaccare però la dotazione della Fondazione.

Nuovi dettagli

Tra le altre novità comunicate c’è anche il conferimento di ulteriori 15 miliardi di dollari per le attività della organizzazione stessa che vanno ad aggiungersi agli oltre 50 già stanziati nel corso degli ultimi due decenni. Risorse che in questo arco di tempo sono state indispensabili in attività per combattere la povertà a livello globale oppure in favore della parità di genere.

Infine è stata anche espressa la volontà di ampliare il numero dei fiduciari per ampliare le personalità e le esperienze all’interno della Fondazione. Una decisione che in realtà era già nell’aria dopo il passo indietro di qualche settimana fa dell’altro miliardario filantropo Warren Buffett, amico intimo dei Gates che congedandosi ha effettuato un’ultima donazione da oltre 4 miliardi di dollari.

