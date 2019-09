24 set 2019 17:20

QUANTO PIACCIONO I MINORENNI - A MACERATA UNA 40ENNE FA SESSO CON L'AMICO 15ENNE DELLA FIGLIA, USANDO SOLDI E DROGA PER SEDURLO - “ERAVAMO IN AUTO E LEI HA PROVATO A METTERMI LA MANO IN MEZZO ALLE GAMBE. SONO RIMASTO SCONVOLTO. NON ME L’ASPETTAVO. LEI ERA PIÙ DI UNA MADRE, STAVA SEMPRE CON NOI COME SE VOLESSE TORNARE INDIETRO NEGLI ANNI. MI HA ANCHE…”