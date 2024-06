QUANTO È SICURO INSTAGRAM PER GLI ADOLESCENTI? POCO, ANZI POCHISSIMO – SECONDO ALCUNI TEST DEL “WALL STREET JOURNAL” AI 13ENNI VENGONO SUGGERITI REGOLARMENTE DEI REEL CON CONTENUTI HOT ENTRO POCHI MINUTI DAL PRIMO ACCESSO: DOPO I PRIMI TRE I MINUTI UN RAGAZZINO SI RITROVA TEMPESTATO DI VIDEO IN CUI DONNE BALLANO IN MODO PROVOCANTE E METTONO IN MOSTRA LE ZINNE. DOPO VENTI MINUTI ALCUNI GIOVANI UTENTI RICEVONO MESSAGGI DI PERSONE CHE VOGLIONO INVIARE VIDEO DI NUDO – META AVEVA PROMESSO AI GENITORI CHE…

Jeff Horwitz per "The Wall Street Journal"

reel instagram proposti agli adolescenti 2

Instagram consiglia regolarmente video sessuali agli account di adolescenti che sembrano interessati a contenuti hot e lo fa entro pochi minuti dal primo accesso.

Alcuni test del “Wall Street Journal”, svolti nell'arco di sette mesi fino a giugno, mostrano che il servizio di social media ha continuato a promuovere contenuti per adulti ai minorenni dopo che la Meta Platforms per genitori ha dichiarato a gennaio di offrire un'esperienza appropriata all'età limitando ciò che definisce contenuti sensibili, tra cui materiale sessualmente allusivo.

I test prevedevano la creazione di nuovi account con età indicate come 13 anni per vedere cosa offrisse il social tra i Reels. Instagram ha servito un mix di video che, fin dall'inizio, includevano contenuti audaci come donne che ballavano in modo seducente o posavano in posizioni che enfatizzavano il loro seno. Se ci si soffermava su quei Reel, il social finiva per mostrare contenuti sempre più audaci.

reel instagram proposti agli adolescenti 3

Gli account di creator di video sessualmente espliciti apparivano nel feed dopo appena tre minuti.

Dopo meno di 20 minuti di visione di Reel, i feed degli account di prova erano dominati da video di questo tipo con alcuni account che offrivano di inviare foto di nudo agli utenti che interagivano con i loro post.

Test simili su TikTok non hanno prodotto gli stessi contenuti sessualizzati per gli utenti minorenni.

Meta ha respinto i risultati del test come non rappresentativi dell'esperienza complessiva degli adolescenti. «Questo è stato un esperimento artificiale che non corrisponde alla realtà di come gli adolescenti usano Instagram» ha affermato il portavoce Andy Stone.

Stone ha continuato parlando degli sforzi dell'azienda per impedire ai suoi sistemi di consigliare contenuti inappropriati ai minori: «Come parte del nostro lavoro di lunga data sui problemi dei giovani, abbiamo avviato uno sforzo per ridurre ulteriormente il volume di contenuti sensibili che gli adolescenti potrebbero vedere su Instagram e abbiamo ridotto significativamente questi numeri negli ultimi mesi».

reel instagram proposti agli adolescenti 1

Nel 2021, il personale addetto alla sicurezza aziendale ha eseguito test simili e ha ottenuto risultati comparabili. Un'analisi del 2022 ha scoperto che Meta sa da tempo che Instagram mostra più pornografia, sangue e discorsi d'odio ai giovani utenti che agli adulti.

Gli adolescenti su Instagram hanno segnalato l'esposizione a bullismo, violenza e nudità indesiderata a tassi superiori a quelli degli utenti più anziani nei sondaggi condotti dall'azienda.

Gli adolescenti hanno visto tre volte più post proibiti contenenti nudità, 1,7 volte più violenza e 4,1 volte più contenuti di bullismo rispetto agli utenti di età superiore ai 30 anni, secondo l'analisi interna del 2022. Gli sforzi automatizzati di Meta per impedire che tali contenuti venissero forniti agli adolescenti erano spesso “troppo deboli per essere efficaci”, secondo quanto si legge nel documento interno.

reel instagram proposti agli adolescenti 4

Il modo più efficace per impedire che contenuti inappropriati vengano serviti a utenti minorenni sarebbe quello di creare un sistema di proposta dei contenuti completamente separato per gli adolescenti, si suggerisce nel documento. Ma Meta non ha perseguito quella strada.

Alcuni dirigenti senior, tra cui il responsabile di Instagram Adam Mosseri, hanno espresso preoccupazione per la sproporzionata esposizione di contenuti per adulti e altro materiale lesivo ai bambini, secondo i dipendenti dell'azienda.

Il responsabile di Instagram Adam Mosseri compare davanti a una sottocommissione del Senato sulla protezione dei bambini online nel 2021.

Gli algoritmi dei reel funzionano, in parte, rilevando gli interessi degli utenti in base ai video su cui si soffermano più a lungo rispetto ad altri.

Meta ha delle policy che regolano tali sistemi per consigliare i video. In base alle sue linee guida, i contenuti sessualmente allusivi non dovrebbero essere raccomandati agli utenti di nessuna età, a meno che non provengano da account che hanno scelto espressamente di seguire.

tiktok

Secondo l'annuncio di Meta di gennaio, agli adolescenti di età inferiore ai 16 anni non dovrebbero essere mostrati contenuti sessualmente espliciti.

Come se la cavano TikTok e Snapchat

Gli algoritmi alla base della funzione video "Spotlight" di TikTok e Snapchat funzionano secondo principi simili a quelli dei reel.

Dovrebbero tutti funzionare filtrando miliardi di post video, eliminando quelli che non superano determinati test di qualità, che si prevede contengano contenuti considerati "non raccomandabili" o che non hanno senso in base alla lingua, all'età o alla geografia di un utente. I sistemi quindi forniscono suggerimenti personalizzati tra i video rimanenti in base alla probabilità prevista che un utente guarderà.

adam mosseri

Nonostante la meccanica simile dei loro sistemi, né TikTok né Snapchat hanno raccomandato video ad alto contenuto sessuale agli account per adolescenti.

Su TikTok, i nuovi account di prova di adulti che aveva guardato video audaci fino alla fine hanno iniziato a ricevere più contenutoi di quel tipo. Ma i nuovi account di prova per adolescenti che si sono comportati in modo identico non hanno praticamente mai visto tale materiale, anche quando li hanno cercati.

meta