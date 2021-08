QUANTO SONO ZOZZONE QUESTE STAR! MILA KUNIS E ASHTON KUTCHER NON SONO GLI UNICI A LAVARSI POCO - JENNIFER LAWRENCE HA AMMESSO DI FARE SPESSO LA PIPI' NEL LAVANDINO, MATTHEW MCCONAUGHEY NON METTE IL DEODORANTE DA OLTRE 20 ANNI, E ANCHE CAMERON DIAZ, JULIA ROBERTS E BRADLEY COOPER PREFERISCONO L'ODORE NATURALE DELLA LORO PELLE (!) - JESSICA SIMPSON LAVA I DENTI SOLO TRE VOLTE A SETTIMANA E LA CANTANTE KESHA...

Dagotraduzione dal Sun

Lizzo

La cantante di Juice Lizzo, 33 anni, è diventata l'ultima di una lunga serie di celebrità ad ammettere che si rifiuta di mettere il deodorante e di conseguenza ha un odore "migliore". Ma la sua rivelazione è tutt'altro che la confessione più estrema, e sembra che evitare la doccia sia di gran moda a Tinsel Town, se le ammissioni di queste altre star sono qualcosa su cui basarsi...

Deodorante da abbandono

L'attore del Dallas Buyers Club Matthew McConaughey, 51 anni, è stata una delle prime star a confessare di aver abbandonato il deodorante e molte celebrità hanno seguito le sue orme. Parlando nel 2005, quando gli è stato chiesto che odore dovrebbe avere un uomo, Matthew, 51 anni, ha risposto: «Quello di un uomo. Non metto il deodorante da 20 anni».

Matthew McConaughey

Cameron Diaz, Julia Roberts e Bradley Cooper sono tutti famosi per non mettere il deodorante.

L'attrice Julia Roberts ha detto a Oprah nel 2008: «In realtà non uso il deodorante ... non è mai stato il mio genere» mentre Cameron non lo usa da oltre 20 anni, e ha detto: «È davvero un male per te».

Quando stava allattando, Kourtney Kardashian si rifiutava di mettere il deodorante in modo da poter mantenere il suo latte materno privo di tossine.

"Ho fatto pipì in alcuni lavandini"

Jennifer Lawrence una volta ha rivelato di non essere troppo esigente su dove andare in bagno. Parlando a MTV News con i co-protagonisti di Hunger Games Liam Hemsworth e Josh Hutcherson, ha rivelato: «Ho fatto pipì in alcuni lavandini. Quando due ragazze vanno in bagno, qualcuno deve prendere il lavandino. In realtà mi piace prendere un lavandino. Uno potrebbe aspettare, ma se quello che aspetta sono io, sto andando al lavandino».

Jennifer Lawrence

Non è nemmeno l'unica confessione che ha fatto, dicendo: «Non mi lavo le mani dopo essere andata in bagno». Ma in seguito ha rivelato che si trattava solo di uno scherzo: «Ho detto a MTV che non mi sono lavata le mani dopo essere andata in bagno perché stavo cercando di disgustare Josh e Liam e ho finito per disgustare il mondo. Certo che mi lavo le mani dopo essere andato in bagno!».

Non lavarsi i denti

Ha un sorriso hollywoodiano, ma una volta Jessica Simpson ha rivelato di non spazzolare i suoi bianchi perlati ogni giorno - e per una ragione molto strana. La cantante, ora 41enne, ha detto a Ellen che si lava i denti circa tre volte a settimana, aggiungendo: «Perché i miei denti sono così bianchi e non mi piace che sembrino troppo scivolosi, ma uso Listerine e uso il filo interdentale tutti i giorni. È davvero strano, ma ho un ottimo alito».

Kesha

Odore di un "gambero sul pannolino"

La cantante Kesha una volta ha ammesso alla BBC Radio One che spesso il suo odore è tutt'altro che fresco, dicendo: «Di solito le persone intorno a me dicono: “Sei disgustosa!” o “Mettiti i pantaloni!”, pppure dicono: “Hai un odore strano, cos'è quell'odore?”

«Una volta qualcuno mi ha detto che puzzavo di gambero sul pannolino».

«Pensavo di poter creare una fragranza che fosse un po' come un gambero su un pannolino Fabergé, ma non so se la gente vuole sentire un odore simile».

Orrore per i capelli

La star di Twilight Robert Pattinson una volta ha ammesso di non essersi lavato i capelli per sei settimane. Quando gli è stato chiesto in un'intervista con Extra se fosse vero, l'attore ha detto: «Probabilmente. Non lo so. Non vedo davvero il motivo di lavarti i capelli. Se non ti interessa se i tuoi capelli sono puliti o no, allora perché dovresti lavarli?». «Mi lavo le ascelle e l'inguine».

Mila Kunis e Ashton Kutcher

Jake Gyllenhaal una volta ha detto a Vanity Fair: «Sempre di più, trovo che il bagno sia meno necessario a volte» - e sembrerebbe che la coppia di Hollywood Ashton Kutcher e Mila Kunis siano d'accordo.

Discutendo dell'igiene personale nel podcast Armchair Expert, Ashton ha dichiarato: «Lavo le ascelle e il cavallo ogni giorno, e nient'altro». Mila ha aggiunto: «Non lavo il mio corpo con il sapone tutti i giorni. Lavo le fossette e le t**e e le fessure e i buchi e le suole».