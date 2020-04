LA QUARANTENA IN CASA? È ROBA DA RICCHI – ANALIZZANDO I DATI DEGLI SPOSTAMENTI DEGLI AMERICANI EMERGE UN QUADRO SCONFORTANTE: NELLE ZONE ABITATE DAI RICCHI NESSUNO SI MUOVE E SI FA LO SMARTWORKING, MENTRE CHI APPARTIENE ALLE CLASSI INFERIORI LAVORA IN SETTORI ESSENZIALI ED È COSTRETTO AD ANDARCI PRENDENDO AFFOLLATI MEZZI PUBBLICI. CHI NON LO FA PERDE IL LAVORO E NON ACCEDE ALLA DISOCCUPAZIONE…

Stare al sicuro a casa durante la pandemia è un lusso offerto ai ricchi: i lavoratori a basso reddito non hanno altra scelta che essere in giro e a lavorare. È quanto emerge dai dati sugli spostamenti di Cuebiq, analizzati dal New York Times.

A circa 297 milioni di americani - circa il 90 percento della popolazione - è stato ordinato di rimanere a casa dopo che almeno 38 governatori hanno firmato dei decreti che impongono alle persone di rimanere a casa.

Ma mentre i ricchi si sono rintanati nelle loro case o sono fuggiti nelle loro seconde case lontane dalle città, le persone più povere negli Stati Uniti continuano a muoversi e hanno un rischio maggiore di essere contagiati. Non a caso, ad esempio a New York, i quartieri che sono più in emergenza sono il Queens e il Bronx.

In generale i dati mostrano che le persone di tutte le fasce di reddito si muovono meno di quanto facessero prima dell'epidemia, ma le persone più ricche stanno a casa molto di più, specialmente durante la settimana lavorativa. Anche le persone nei quartieri a basso reddito delle aree metropolitane hanno drasticamente ridotto i loro movimenti, ma c'è stato un nuovo picco di movimenti dopo il terzo fine settimana di marzo con l'inizio della settimana lavorativa.

Nelle aree in cui la differenza tra i più ricchi e i più poveri è meno netta, entrambi i gruppi hanno continuato a muoversi. «La gente vuole parlare di questo virus come un agente patogeno che colpisce tutti indistintamente, ma in realtà non lo è - ha detto al Times il dottor Ashwin Vasan, medico e professore di sanità pubblica presso la Columbia University – Si sta insinuando nelle fessure della nostra società».

Ad accentuare la disparità di movimento è anche il tipo di lavoro differente tra le classi povere e i ricchi. Molti dei lavori classificati come essenziali sono spesso ricoperti da persone delle classi inferiori. Tra di loro ci sono coloro che lavorano nei negozi di alimentari, i lavoratori delle case di cura, il personale dei magazzino e i fattorini. Se lasciano il loro lavoro non hanno alcun diritto e non possono accedere all’indennità di disoccupazione. Quindi questi lavoratori non hanno altra scelta se non quella di recarsi al lavoro, spesso su metropolitane affollate.

Al contrario, molti lavori ad alto reddito stanno dietro una scrivania, non sono considerati essenziali e o lavorano da casa o possono accedere alla disoccupazione.

Gli spostamenti sono più frequenti tra i poveri anche per andare al supermercato. Fare scorte è un lusso che si possono permettere i ricchi.

