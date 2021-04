FLASH! - DAZN TANTO PER CAMBIARE SI IMPALLA E VA IN DOWN PROPRIO A MEZZOGIORNO E MEZZA DI DOMENICA, IL MOMENTO DI INTER-CAGLIARI - SU TWITTER I TIFOSI INCAZZATI NERI: "MI RACCOMANDO, SE L'ANNO PROSSIMO FATE COSÌ C'È DA SPARARSI". "MI SA CHE CI DIVERTIREMO A SEGUIRE LE PARTITE VIA RADIO..." - IL GRUPPO HA PRESO I DIRITTI PER TUTTA LA SERIE A: SE QUESTE SONO LE PERFORMANCE...