DAZI E CONTRO DAZI – LA CINA RISPONDE A TRUMP: AL VIA DAZI SU PRODOTTI STATUNITENSI PER 75 MILIARDI DI DOLLARI. ANDRANNO DAL 5 AL 10% SU PIÙ DI 5MILA PRODOTTI, MENTRE SULLE AUTO LE IMPOSIZIONI SARANNO DEL 25%, IN DUE TRANCHE CHE PARTIRANNO IL 1 SETTEMBRE E IL 15 DICEMBRE - FUTURES IN RIBASSO SUGLI INDICI STATUNITENSI, MENTRE SI ASPETTA CHE LA FED BATTA UN COLPO DA JACKSON HOLE