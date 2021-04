QUEI TIPI DI DONNA UN PO’ PORNO - PERCHÉ UN UOMO SI SENTE A DISAGIO SE LEI AMA I FILM HARD? SI TRATTA DI UNA REAZIONE FIGLI DI PREGIUDIZI. MA SPESSO LA VISIONE DI FILM HARD PUÒ ESSERE UNO STIMOLO PER SALDARE L'INTIMITÀ ALL'INTERNO DI UNA COPPIA. I CONSIGLI DELLA PSICOTERAPEUTA: "RASSICURATEVI, L’ULTIMA COSA CHE LE VIENE IN MENTE È OSSERVARE CON ATTENZIONE GLI ATTRIBUTI MASCHILI…"

Barbara Fabbroni per arezzonotizie.it

Purtroppo ci facciamo ancora avvolgere dai pregiudizi che incarcerano in luoghi comuni, dove si resta intrappolati. La rete offre un panorama infinito di siti, dove poter trovare attimi di eccitazione, guardando un porno che si trova lì a pronta visione con un solo click.

Se siamo abituati agli uomini che fruiscono di visioni hard, meno consueto, agli occhi dei più, risulta se a farlo sono le donne. Ma cosa c’è di strano? La visione di questi filmati è lecita e potrebbe stimolare nei giochi erotici di coppia, quando l’eros sembra aver deposto l’eccitazione nel cassettone della camera da letto. Se una donna prova piacere nella visione di un porno, la cosa porta con sé disapprovazione e, addirittura, mette in difficoltà il maschio. Ma perché?

Spesso lui si sente spiazzato e non sa come gestire la situazione. Così riempie la sua testa di mille domande che naufragano a una a una senza trovare alcuna risposta, cercando qualche strategia per gestire la situazione. Ma c’è davvero bisogno di gestirla? Non sarebbe più semplice lasciare che sia, e prendere il meglio di ciò che può venir fuori? Non è affatto drammatico avere accanto una donna che ama i porno, può sempre apprendere qualcosa di interessante da sperimentare con il partner. Cosa ci sarebbe di male?

Avete provato a chiedere a una donna perché sbirci nelle infinite pagine di questi siti che offrono un pacchetto variegato di situazioni erotiche? Curiosità? Può essere, ma non è una motivazione sufficiente. Voglia di imparare qualcosa per sorprendere il partner? Ci sta. Molte sono le donne che vogliono sorprendere il partner con qualcosa di diverso, che stimoli ancor più l’eros tra loro. Desiderio di scoprire aspetti della sessualità nuovi che non incontra con il partner attuale? Perché no. È un’ottima strada per aprire la mente, per portare il nuovo nella propria coppia, per creare stimoli più intensi.

Tuttavia, rassicuratevi, l’ultima cosa che le viene in mente è osservare con attenzione gli attributi maschili, poiché l’attenzione è attirata da altre immagini coinvolgenti che stimolano la fantasia erotica. Se lo fa con insistenza, forse, c’è qualcosa nella vostra coppia che non funziona, un’insoddisfazione che è difficile dichiarare.

Ma le donne, generalmente, non amano l'extra large, dove la dimensione è esagerata. Il vero piacere si prova non nella dimensione ma nella capacità di utilizzare al meglio le proprie qualità, creando un clima eroticamente coinvolgente, dove non solo il piacere passa attraverso l’atto sessuale ma coinvolge ogni recettore sensoriale del corpo. A meno che non ci sia un problema legato alla sfera psicologica che porta a una devianza o una dipendenza significativa dal sesso, come potrebbe essere la ninfomania. Ecco, questo è un problema, che certo va affrontato nelle sedi adeguate.

E un uomo che si trova a vivere con la partner che ama guardare i porno come deve comportarsi? Cosa deve pensare? Che cosa deve fare? Deve prima farsi una domanda molto intima: perché questa cosa mi mette a disagio? Cosa sto vivendo come uomo? Mi sento privato della mia virilità?

Mi sento tradito quando la mia partner si eccita alla visione di un sexy attore porno? Mi sento inferiore a lui? Spesso la fonte del disagio da parte dell’uomo, con una partner che ama guardare i porno, non dipende tanto dalla donna che si eccita o prova piacere nella visione di immagini o film pornografici, quanto piuttosto dal livello dell’autostima erotica e sessuale che l’uomo ha di sé stesso.

Sono gli uomini che fanno paragoni con le parti anatomiche dell’altro, è una cosa che gli viene spontanea, tanto che sono loro, gli uomini, i primi a pensare erroneamente che le donne siano particolarmente attratte dalla dimensione. Si sa, quell’aspetto, per ogni uomo, racchiude la sua virilità, mai svalutarlo. Così, se la partner si sente attratta dal porno, in automatico lo sguardo maschile cade tra le gambe del protagonista e scattano i paragoni. Ma forse la donna guarda altro.

Per non sentirvi un passo indietro cercate di condividere con la vostra partner il suo desiderio, anzi provate a proporre voi la visione di un porno che possa accendere la serata, in modo da incuriosirla, sorprenderla e non farla sentire “diversa”. Potrebbe essere un gioco stimolante che arricchirà la vostra intesa intima.