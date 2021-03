"NON LO SO PERCHÉ ERO SCALZA, AVEVO 18 ANNI" - MATILDA DE ANGELIS IN VERSIONE "SBANDATA" CHE SUONA IL VIOLINO PER STRADA A PIEDI NUDI: SUI SOCIAL GIRANO LE IMMAGINI DELL'ATTRICE AD AMSTERDAM, DA ADOLESCENTE - NON SOLO IL SUCCESSO INTERNAZIONALE GRAZIE ALLA SERIE "UNDOING", LA 25ENNE SI ESIBIVA IN TOURNÉE IN ITALIA E IN EUROPA… - VIDEO