17 dic 2021 20:15

QUEL MOSTRO DI EX - A ROMA, UNA 30ENNE ROMENA È STATA AGGREDITA DALL’EX COMPAGNO CHE L’HA PICCHIATA E LANCIATA DELL’ACIDO IN FACCIA – LA DONNA È STATA PORTATA IN OSPEDALE, DOVE I MEDICI HANNO CERCATO DI LIMITARE LA PORTATA DELLE USTIONI AL VOLTO E IN ALTRE PARTI DEL CORPO – PER LE FORZE DELL’ORDINE IL LITIGIO SAREBBE LEGATO ALLA FINE DELLA LORO RELAZIONE, MA S’INDAGA ANCHE PER CAPIRE SE…