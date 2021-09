QUELLE STRANE COINCIDENZE - UN AEREO CON A BORDO UNO DEI TESTIMONI DELL'ACCUSA AL PROCESSO ALL’EX PREMIER ISRAELIANO BENJAMIN NETANYAHU È PRECIPITATO NEI PRESSI DELL’ISOLA GRECA DI SAMO, UCCIDENDO TUTTI I PASSEGGERI – HAIM GARON ERA IL VICEDIRETTORE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ISRAELIANO E AVREBBE DOVUTO TESTIMONIARE PER LE ACCUSE DI CORRUZIONE, FRODE E ABUSO DI FIDUCIA CONTRO NETANYAHU - TUTTAVIA, LA SUA MORTE NON IMPEDIRÀ IL PROSEGUIMENTO DEL CASO, VISTO CHE…

Da "il Giornale"

Ci sarà un'inchiesta sullo schianto di un aereo privato, un Cessna C182 monomotore decollato da Haifa, in Israele, e caduto nella notte tra lunedì e martedì nei pressi dell'isola greca di Samo. Nell'incidente è morto un testimone della procura al processo in Israele contro l'ex premier, Benjamin Netanyahu.

Le vittime sono Haim Garon e la moglie Esti. Lui era stato vicedirettore del ministero delle comunicazioni israeliano ed era uno dei testimoni dell'accusa al processo in cui l'ex premier è accusato di corruzione, frode e abuso di fiducia e di aver concesso favori a magnati dei media in cambio di una copertura mediatica favorevole.

Avrebbe dovuto testimoniare su questioni normative. «Un pescatore locale ha raccontato che c'è stata una grande esplosione, seguita da una più piccola», ha riferito Ioannis Kondylis, capo dell'ufficio disastri e sicurezza aerea.

«Il relitto mostrerà se è così», ha aggiunto Kondylis, spiegando che i detriti del velivolo, schiantatosi dopo aver «riscontrato un problema nell'avvicinarsi all'aeroporto dell'isola» in seguito alla partenza da Israele, si trovano per il momento a 33 metri di profondità. Secondo la stampa israeliana, la vittima Garon, tuttavia, non era considerato un testimone chiave e la sua morte non impedirà il proseguimento del caso.