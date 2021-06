QUELLO SCONTRO SUL LAGO DI COMO - UNA PERSONA È MORTA E DUE SONO RIMASTE FERITE NELLA COLLISIONE FRA DUE IMBARCAZIONI AVVENUTA NEL POMERIGGIO AL LARGO DI VILLA BALBIANELLO A LENNO, NEL COMUNE DI TREMEZZINA. SECONDO LE PRIME INFORMAZIONI UN MOTOSCAFO ADIBITO AL TRAINO PER LO SCI NAUTICO SI È SCONTRATO CON UN'ALTRA IMBARCAZIONE…

lago di como incidente

(ANSA) Una persona è morta e due sono rimaste ferite nello scontro fra due imbarcazioni avvenuto questo pomeriggio sul lago di Como. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco, che stanno portando a riva la salma della vittima. L'incidente è avvenuto poco al largo di Villa Balbianello a Lenno, nel Comune di Tremezzina.

(ANSA) Tre persone sono rimaste ferite, una in maniera molto grave, in un incidente nautico sul lago di Como all'altezza del Comune di Tremezzina. Secondo le prime informazioni un motoscafo adibito al traino per lo sci nautico si è scontrato con un'altra imbarcazione. L'incidente è avvenuto al largo di Lenno. Al momento sono in corso le operazioni di soccorso, con l'aiuto anche dell'elicottero arrivato da Bergamo.

LAGO DI COMO lago di como