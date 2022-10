13 ott 2022 17:47

QUELLO SVALVOLONE NO VAX DI ERIC CLAPTON CONTINUA LA SUA CROCIATA PRIVATA CONTRO IL COVID – IL MITICO CHITARRISTA E CANTAUTORE, CHE IERI HA SUONATO A MILANO, IN PIENA PANDEMIA HA SCRITTO LA CANZONE “THIS HAS GOTTA STOP” PER LAMENTARSI DEI LOCKDOWN E I VACCINI - NEL BRANO FA RIFERIMENTO ANCHE AI PROBLEMI CHE GLI AVREBBE CAUSATO ASTRAZENECA – “LA STAMPA”: “DIVIDERE L'UOMO DALL'ARTISTA DIVENTA DIFFICILE DI FRONTE A DICHIARAZIONI SENZA SENSO...” – VIDEO