QUEST'ESTATE NIENTE CHIAPPE ALL'ARIA A SORRENTO – CHI GIRA IN COSTUME DA BAGNO, BIKINI O A TORSO NUDO PER SORRENTO RISCHIA UNA MULTA FINO A 500 EURO. LO PREVEDE UN'ORDINANZA “ANTI CAFONI” FIRMATA DAL SINDACO MASSIMO COPPOLA: “LA MANCANZA DI DECORO E DI DECENZA COSTITUISCE UN ELEMENTO DI DISAGIO E DI MALESSERE PER LA POPOLAZIONE RESIDENTE E PER I TURISTI OSPITI”

Mariella Parmendola per napoli.repubblica.it

multe a Sorrento

A passeggio in piazza con il costume, comitive di giovani diretti a mare a torso nudo. Da ieri chi gira svestito per Sorrento rischia una multa fino a 500 euro. Nella città, reduce dall'avere ospitato eventi internazionali e summit europei, si punta a diventare un modello del turismo di qualità. E perciò linea dura anche nei confronti dei turisti disobbedienti. Entrata in vigore quella che molti in penisola sorrentina hanno ribattezzato come l'ordinanza "anti cafoni".

multe a Sorrento 2

Vietato camminare sia torso nudo che in costume da bagno, anche se in bikini gira una bella ragazza con occhiali da sole e zaino in spalla. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal sindaco, Massimo Coppola, che motiva il provvedimento così: "Stop ad un malcostume e a comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza". La sanzione prevista nei confronti dei trasgressori oscilla da 25 a 500 euro.

Massimo Coppola sindaco di Sorrento

"Abbiamo rilevato che il perdurare di una simile situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel nostro Comune, con conseguente ripercussione sull’immagine e sull’offerta turistica - osserva il primo cittadino -

La tutela ed il miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell’amministrazione comunale, e il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un’azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini".

multe a sorrento 3