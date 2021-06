QUEST'ESTATE TUTTI IN GIRO CON IL RIGHELLO! – FINITO L’OBBLIGO DI MASCHERINA ALL’APERTO, RESTANO ANCORA IN VIGORE IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E L’OBBLIGO DELLA DISTANZIAMENTO, PER EVITARE LA CONTAGIOSISSIMA VARIANTE DELTA - MA CHI ANDRA' A MISURARE LA DISTANZA TRA I CLIENTI NEI LOCALI O NELLE DISCOTECHE?

Da oggi l' Italia diventa tutta zona bianca e si può uscire senza indossare la mascherina.

Questo significa che non va più utilizzata?

No, tranne i minori di 6 anni e i disabili tutti devono tenerla in tasca per indossarla anche all' aperto quando viene meno la distanza di un metro da persone non conviventi o quando si entra in un luogo chiuso. Restano infatti in vigore il divieto di assembramento e l' obbligo della distanza.

All' aperto in quali casi va ancora usata?

In tutte quelle situazioni rese ancora più rischiose dall' avanzare della variante Delta, che è molto più contagiosa di quella inglese, dunque assembramenti e quando manca la distanza di un metro dalle persone. Alcuni esperti suggeriscono anche due metri, e in ogni caso va ricordato che la distanza resta una delle difese principali dal virus.

Se ci si siede in un bar o in un ristorante all' aperto si può togliere?

Certo, anche se vale sempre la regola di evitare gli assembramenti. I camerieri devono tenere la mascherina pure quando servono ai tavoli fuori, che dovrebbero essere posizionati alla distanza di un metro l' uno dall' altro.

E dentro ai locali cosa succede?

La mascherina si può togliere solo quando si è seduti al tavolo e bisogna indossarla ogni volta che ci si alza. Anche all' interno la distanza tra i tavoli dovrebbe essere di un metro. In generale, nei luoghi chiusi come bar, ristoranti, negozi, centri commerciali e uffici va mantenuta sempre.

Su mezzi pubblici, treni e aerei cambia qualcosa?

No, anche perché la capienza permessa è stata portata all' 80 per cento. In questi casi alcuni esperti suggeriscono l' uso di una mascherina più protettiva come la Ffp2.

Questo discorso vale per tutte le situazioni al chiuso in cui si passa molto tempo vicino agli altri senza la possibilità di una finestra per cambiare l' aria. Alle fermate o nelle stazioni all' aperto si può sostare senza mascherina, mentre va indossata prima di salire a bordo.

In spiaggia bisogna usare la mascherina?

No, purché si rimanga all' aperto e si rispetti la distanza di un metro dagli altri. Ogni ombrellone dovrebbe avere un' area di 10 metri quadrati e tra i lettini dovrebbe esserci almeno un metro di spazio. Sono vietati i giochi di gruppo da spiaggia e la regola della distanza vale anche in mare. I bagnini e i camerieri devono tenere la mascherina all' aperto, a meno che non lavorino al bancone dietro a una barriera di plastica.

E negli hotel?

La mascherina va tenuta sempre all' interno, e anche all' esterno per il personale, poi le strutture dovrebbero tenere porte e finestre aperte per favorire il continuo ricambio d' aria. Oltre alla mascherina e alla distanza infatti la finestra è la più grande alleata contro il virus.

E ai matrimoni?

Al chiuso anche gli sposi come tutti i partecipanti devono tenere la mascherina, nonostante l' obbligo del green pass per partecipare alla cerimonia e al banchetto. È consentito ballare all' aperto senza mascherina a distanza di un metro e al chiuso con la mascherina a distanza di due metri e la finestra aperta.

Se si è tra vaccinati al chiuso cambia qualcosa?

Si è parlato di eliminare la mascherina al chiuso tra vaccinati, ma vista la maggiore contagiosità della variante Delta al momento non sembra il caso di alleggerire ulteriormente le misure.