12 dic 2019 16:36

E QUESTA SAREBBE UNA CENA? - A PALERMO UN UOMO TORNA DAL LAVORO, TROVA I SOFFICINI PER CENA E SCATENA UNA LITE FURIOSA CON LA MOGLIE - L’UOMO, CHE HA SCATENATO LA SUA RABBIA LANCIANDO IN ARIA I PIATTI, SI E’ CALMATO SOLO CON L’ARRIVO DEI CARABINIERI - MA NON APPENA I MILITARI SI STAVANO ALLONTANANDO HA DETTO ALLA SORELLA: “UN GIORNO DI QUESTI CI ABBRACCIAMO E CI BUTTIAMO INSIEME DAL BALCONE”. A QUEL PUNTO…