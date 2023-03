2 mar 2023 12:50

QUESTA SI' CHE E' "GIUSTIZIA" - ALBERTO GENOVESE POTREBBE USCIRE DAL CARCERE TRA POCO PIÙ DI DUE MESI (GRAZIE ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA BY CARTABIA) – L’UOMO ERA STATO CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA PER AVER DROGATO E VIOLENTATO DUE MODELLE NEL 2020 (UNA A MILANO E L'ALTRA A IBIZA) E TRA POCO POTRÀ OTTENERE L’AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI O LA DETENZIONE DOMICILIARE IN CLINICA – LE POSSIBILI NUOVE ACCUSE PER ALTRE DUE VIOLENZE SESSUALI