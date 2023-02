28 feb 2023 15:06

QUESTA UNIONE NON S’HA DA FARE - L’AMORE FRA I RAMPOLLI DI DUE FAMIGLIE MAFIOSE RIVALI HA MESSO IN CRISI COSA NOSTRA: I DUE 18ENNI PALERMITANI SI AMANO, NONOSTANTE IL COGNOME CHE PORTANO, MA APPARTENGONO A DUE FAZIONI RIVALI DEL CLAN DI PORTA NUOVA. MA C’È DI PIÙ: IL PADRE DEL RAGAZZO È STATO UCCISO DALLO ZIO DELLA FIDANZATA NEL 2014. E IL SOSPETTO È CHE LUI SI STIA INSINUANDO NELLA FAMIGLIA DI LEI PER VENDICARSI…