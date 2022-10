19 ott 2022 08:27

IN QUESTO MONDO DI LADRI – A ROMA UNA BANDA DI LADRI HA MESSO A SEGNO UN COLPO NELLA CASA DI UN EX CALCIATORE DELLE GIOVANILI DELLA ROMA, PORTANDO VIA UN BOTTINO DI 20MILA EURO – LA VITTIMA STAVA RIENTRANDO A CASA DA UNA CENA QUANDO HA NOTATO CHE QUALCOSA NON ANDAVA - SI TRATTEREBBE DI UNA BANDA DI ESPERTI CHE PRENDONO NOTA DI SPOSTAMENTI E ORARI PER POI COGLIERE L'OCCASIONE: PER GLI INVESTIGATORI…