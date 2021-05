QUESTO NON È TIFO, È COLERA - LA FIGLIA DELL'ALLENATORE DEL PESCARA, GRASSADONIA, AGGREDITA A SALERNO DAI TIFOSI: LA SQUADRA ABRUZZESE LUNEDÌ AFFRONTERÀ LA SALERNITANA (SQUADRA DOVE HA GIOCATO E ALLENATO LO STESSO GRASSADONIA) NEL MATCH DECISIVO PER LA SERIE A - LA MADRE SU FACEBOOK: “NOSTRA FIGLIA, DICIOTTENNE, È STATA MINACCIATA E PRESA A SPINTONI E CALCI AFFINCHÉ IL PAPÀ CAPISCA. LA NOSTRA VITA CONTINUERÀ LONTANO DA SALERNO” - DOPO LA DENUNCIA, I CARABINIERI SONO ALLA RICERCA DEI RESPONSABILI...

1 - AGGRESSIONE ALLA FIGLIA DELL’ALLENATORE DEL PESCARA, DENUNCIA AI CARABINIERI

il tecnico gianluca grassadonia

(ANSA) Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno su quanto accaduto ieri sera in città alla figlia 18enne di Gianluca Grassadonia, allenatore del Pescara che ha origini salernitane.

In nottata Annabella Castagna, madre della ragazza, ha raccontato attraverso il suo profilo social: "nostra figlia, appena diciottenne, è stata minacciata e aggredita con spintoni e calci affinché il papà capisca”.

gianluca grassadonia con la figlia

Oggi la ragazza ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. L'episodio si è verificato ieri sera dopo le 22 in una zona del centro. La ragazza è stata avvicinata da due ragazzi che, con cappuccio e volto coperto dalla mascherina, l'hanno spinta, rivolgendole alcune frasi in dialetto relative alla partita di domani tra Pescara e Salernitana, decisiva per la promozione in serie A dei campani: 'deve perdere se no non torna più a casa', il concetto in estrema sintesi.

La ragazza è riuscita ad allontanarsi e a raggiungere la propria abitazione. In mattinata, poi, l'episodio è stato denunciato ai carabinieri che, adesso, sono al lavoro per risalire all'identità dei responsabili.

La Questura ha intanto predisposto un servizio di controllo preventivo per garantire la sicurezza dei diversi familiari di Grassadonia.

2 - LA FIGLIA DELL’EX GRASSADONIA AGGREDITA A SALERNO DAI TIFOSI. LA MAMMA: SONO CRIMINALI

Da www.corriere.it

tifosi della salernitana

La partita deciderà la serie A. Per ora, però, è valsa un’aggressione. A una ragazza 18enne. La figlia di Gianluca Grassadonia, tecnico (salernitano di nascita) alla guida del Pescara che, già retrocesso in C, lunedì pomeriggio rappresenterà l’ultimo ostacolo tra la Salernitana e la serie A.

A denunciare l’aggressione della figlia Paola è stata, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 maggio, su Facebook, la moglie di Grassadonia, Annabella Castagna: «Dopo cinque giorni di minacce e insulti dirette alla nostra famiglia, la follia consumatasi questa sera è intollerabile. Nostra figlia, appena diciottenne, è stata minacciata e aggredita con spintoni e calci affinché il papà capisca. Tutto questo per una partita di calcio. Ci auguriamo che questi criminali, ben lontani dall’essere tifosi, vengano identificati al più presto, perché questa è la prima volta in cui il bersaglio della violenza è stato un componente della nostra famiglia. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno mostrato solidarietà in queste ore così tristi e concitate, ma ci sembra chiaro, ora più che mai, che la nostra vita continuerà lontano da Salerno».

grassadonia

Grassadonia: «Una vergogna, abbiamo presentato denuncia»

Grassadonia ha parlato solo a caldo, raggiunto dai cronisti di Salerno Today. «È una vergogna: mia figlia è stata strattonata e presa a calci. Adesso basta. I miei familiari prenderanno un taxi e andranno via, anzi scapperanno via. Li aspetto in Abruzzo. Basta, adesso basta». Contattato nella giornata di domenica, Grassadonia ha detto di non voler aggiungere altro. Confermando soltanto la presentazione della denuncia ai carabinieri «sia per quanto accaduto a mia figlia, contro ignoti, sia per i messaggi violenti su social nei miei confronti».

gianluca grassadonia ha giocato nella salernitana

Il tecnico, quindi, fino a lunedì, giorno della partita, non dirà più nulla. Lo ha confermato anche il Pescara con un comunicato ufficiale in cui specifica che «il tecnico biancazzurro Gianluca Grassadonia non rilascerà alcuna intervista o svolgerà conferenza stampa pre partita in vista della gara Pescara-Salernitana».

Le dichiarazioni (mai date) rimbalzate sui social

La vicenda ha inizio venerdì 7 maggio, penultima giornata di campionato. La Salernitana batte la capolista Empoli e resta due punti più su rispetto all’inseguitrice Monza. Il Pescara retrocede matematicamente in C e quindi l’ostacolo dell’ultima giornata, per la Salernitana, sembra facile da superare.

Tanto che qualcuno, a Salerno, già festeggia il ritorno in A dopo più di 20 anni e due sole fugaci apparizioni (nel 1947-48 e nel 1998-99, con immediata retrocessione in B in entrambi i casi).

gianluca grassadonia ha allenato la salernitana

Ma alla guida del Pescara c’è il salernitano ed ex di turno (ha giocato e allenato i granata di Campania) Grassadonia e sui social si sparge la voce, incontrollata, di riferimenti alla Salernitana durante la conferenza stampa del mister pescarese.

Che, tra l’altro, sarebbero stati anche legittimi, considerato che l’ultima partita di campionato è proprio Pescara-Salernitana e nelle norme federali non c’è alcun divieto di parlare degli avversari. Cosa che, comunque, Grassadonia non ha fatto.

Il chiarimento della Salernitana

A chiarire la vicenda è stata la stessa Salernitana con un comunicato ufficiale: «L’U.S. Salernitana 1919 stigmatizza e condanna i comportamenti intimidatori ed offensivi messi in atto in queste ore da qualcuno nei confronti dei familiari dell’allenatore del Pescara Calcio, il signor Gianluca Grassadonia. Una partita di calcio, pur se importante e decisiva, resta tale e non può scatenare simili manifestazioni di violenza verbale. Tutto deve restare nell’ambito della vicenda sportiva e sul rettangolo di gioco».

gianluca grassadonia

Quindi, il riferimento alle voci incontrollate: «Un clima costruito ad arte per generare odio da personaggi di basso calibro che puntualmente pubblicano sul web false notizie. Ci risulta, infatti, da fonti certe che il signor Grassadonia nella sua conferenza stampa non abbia mai fatto alcun riferimento alla Salernitana né parlato della gara in programma lunedì. Purtroppo, mentre l’U.S. Salernitana 1919 compie il suo massimo sforzo per provare a raggiungere uno storico obiettivo e regalare un’immensa gioia ai suoi tifosi c’è ancora chi infanga il nome del club e della città con manovre subdole ispirate da interessi meramente personali».

Nessuna conferenza stampa del mister

Come detto, anche il Pescara è intervenuto «dopo i gravissimi fatti accaduti nella notte», comunicando che «il tecnico biancazzurro Gianluca Grassadonia non rilascerà alcuna intervista o svolgerà conferenza stampa pre partita in vista della gara Pescara-Salernitana, ma garantirà come sempre la propria professionalità cercando di preparare al meglio la partita in programma lunedì pomeriggio allo Stadio Adriatico».

La società abruzzese «oltre a porgere il messaggio di solidarietà al proprio tecnico — si legge ancora nel comunicato — si è subito prodigata affinché la famiglia Grassadonia raggiunga al più presto Pescara per garantire quella serenità purtroppo venuta meno nella loro città di origine». E infatti Annabella e Paola hanno già raggiunto Pescara. Hanno riabbracciato Gianluca mettendosi alle spalle i brutti momenti di sabato notte.