18 ago 2021 15:35

QUESTO SI' CHE E' UN PROCESSO BREVE - A KABUL I TALEBANI HANNO LEGATO DIETRO A UN CAMION UN LADRO D'AUTO E L'HANNO FATTO GIRARE COSI' PER LA CITTA' - INTANTO ALL'AEROPORTO ALTRI ESTREMISTI SPARAVANO SULLA FOLLA DI DISPERATI CHE TENTAVA DI TROVARE RIFUGIO MENTRE GLI "ANGELI DELLA SALVEZZA" GIRAVANO DI CASA IN CASA PER PRELEVARE SOSPETTI - VIDEO