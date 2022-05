QUI MUSK CI COVA... - ELON MUSK INCONTRERA' A SAN PAOLO JAIR BOLSONARO, IL PRESIDENTE DEL BRASILE CHE FRA MENO DI CINQUE MESI CERCHERA' DI OTTENERE DALLE URNE UN SECONDO MANDATO - I DUE DISCUTERANNO "DI CONNETTIVITA' E PROTEZIONE DELL'AMAZZONIA" - ELON E' MOLTO POPOLARE TRA I SOSTENITORI DEL PRESIDENTE, SOPRATTUTTO DOPO AVER ANNUNCIATO DI VOLER ACQUISTARE TWITTER PER DIFENDERE "LA LIBERTA' DI PAROLA"...

Dagotraduzione da Bloomberg

elon musk al met gala

Elon Musk, amministratore delegato di Tesla Inc. e SpaceX, si recherà in Brasile per incontrare Jair Bolsonaro solo cinque mesi prima delle elezioni, durante le quali l’attuale presidente si giocherà il secondo mandato. Lo ha annunciato il Ministro delle Comunicazioni.

L'uomo più ricco del mondo sarà ricevuto da Bolsonaro venerdì in un hotel a circa 110 chilometri da San Paolo, la capitale finanziaria del paese, ha riferito giovedì il quotidiano locale O Globo, senza dire come ha ottenuto le informazioni. Ha aggiunto che l'incontro è stato organizzato dal ministro delle Comunicazioni Fabio Faria, che ha incontrato il miliardario l'anno scorso negli Stati Uniti.

Tesla e SpaceX non hanno commentato. Il suo aereo doveva partire per il Brasile, secondo un account Twitter automatizzato gestito da Jack Sweeney, che segue la posizione del jet del miliardario.

elon musk

«Su invito del ministro delle Comunicazioni, Fábio Faria, l'imprenditore @elonmusk arriva venerdì in Brasile per discutere di connettività e protezione dell'Amazzonia con il governo brasiliano», ha scritto Faria sul suo account Twitter.

Il presidente ha confermato che si recherà a San Paolo. «Avremo un incontro con una persona di fama mondiale, che verrà per aiutare la nostra Amazzonia», ha detto durante una trasmissione in diretta sui social media giovedì sera, senza rivelare un nome.

Musk è diventato ancora più popolare tra i sostenitori di Bolsonaro dopo aver annunciato l'intenzione di acquistare Twitter Inc. e utilizzare la piattaforma per difendere la "libertà di parola". Lo stesso Bolsonaro ha avuto diversi post sui social media rimossi da Twitter e Facebook dopo che le società hanno stabilito che il presidente stava diffondendo falsità su argomenti tra cui la pandemia di Covid-19 e la sicurezza del sistema di voto elettronico del Brasile.

elon musk

Bolsonaro, indagato in Brasile per presunta diffusione di notizie false, ha intensificato la sua retorica contro la corte suprema del paese e le sue autorità elettorali, sollevando preoccupazioni sul fatto che potrebbe contestare il risultato delle elezioni di ottobre se dovesse perdere.

jair bolsonaro. jair bolsonaro