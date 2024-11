30 nov 2024 09:30

QUI NON SIAMO IN GRADO DI GESTIRE I SITI NUCLEARI “SPENTI”, FIGURIAMOCI COSA SUCCEDEREBBE CON LE CENTRALI IN FUNZIONE – IL CASO DELL’OPERAIO CONTAMINATO DAL PLUTONIO IN UN LABORATORIO DI ROMA: IL MINISTERO DELL’AMBIENTE NON ERA STATO AVVISATO DALLA SOCIETÀ SOGIN, NONOSTANTE LA VICENDA RISALGA A NOVE GIORNI FA. NON C'È STATA ALCUNA FUORIUSCITA DI MATERIALE PERICOLOSO, E IL DIPENDENTE DEL CENTRO RICERCHE CASACCIA, 59ENNE, È GIÀ TORNATO AL LAVORO: LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE SONO BUONE, MA…