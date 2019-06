28 giu 2019 18:13

QUI NON VINCENT NESSUNO - LA CASSAZIONE HA DATO L'ASSENSO ALLO STOP "DA ORA" AI TRATTAMENTI CHE TENGONO IN VITA VINCENT LAMBERT, L'UOMO TETRAPLEGICO IN STATO VEGETATIVO DA DIECI ANNI AL CENTRO DI UNA BATTAGLIA LEGALE TRA I SUOI FAMILIARI - I GIUDICI HANNO BOCCIATO LA DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI PARIGI CHE AVEVA ORDINATO LA RIPRESA DELL'IDRATAZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE…(VIDEO)