Dagotraduzione dal Mirror

Royal Liverpool Hospital 2

Il personale della terapia intensiva che lotta per salvare i pazienti Covid in fin di vita ha esortato le persone a farsi vaccinare. I medici del Royal Liverpool Hospital hanno affermato che l'80% dei loro pazienti, alcuni solo trentenni, non sono vaccinati.

In un video commovente, l'infermiera Grazy Philip ha implorato: «Vai a fare il vaccino». Tony Blair ha fatto eco alla sua supplica. Mentre Omicron infuria in tutto il paese, il personale che lavora nei reparti di terapia intensiva è ancora una volta nel pieno della lotta per salvare vite umane.

Royal Liverpool Hospital 3

E tra scene strazianti girate all'interno di un reparto occupato, i medici hanno raccontato come l'80% dei pazienti che lottano per sopravvivere, alcuni di appena 30 anni, non sono stati vaccinati.

Un medico ha implorato coloro che non avevano ancora ricevuto un vaccino o un richiamo ad averne uno il prima possibile nel tentativo di fermare la variante che travolge il Servizio sanitario nazionale.

I capi del consiglio hanno prodotto un video all'interno della terapia intensiva del Royal Liverpool Hospital per evidenziare la rinnovata battaglia contro Covid, poiché i casi giornalieri hanno superato per la prima volta i 100.000.

Royal Liverpool Hospital 4

Il direttore della terapia intensiva, il dott. Peter Hampshire, ha dichiarato: «È scioccante vedere arrivare giovani sani, tra i 30 ei 40 anni. A volte vedi pazienti che muoiono di Covid e sono giovani e sai, è estremamente sconvolgente per il personale vederlo. Quattro pazienti su cinque non hanno ricevuto il vaccino. Il vaccino, lo sappiamo, protegge le persone da malattie gravi e morte».

«Quindi forse se quelle persone avessero avuto il vaccino, non sarebbe successo e le loro famiglie non sarebbero dove sono. È un farmaco sicuro, è stato testato e sappiamo che funziona. Vai a prendere il vaccino, prenotalo».

Royal Liverpool Hospital 5

L'infermiera senior dell'ICU Grazy Philip è crollata nel video mentre raccontava come i pazienti si deteriorano davanti agli occhi del personale. Ha detto: «Sono un'infermiera da 25 anni e non ho mai visto niente di simile nella mia vita. Ho visto arrivare pazienti, in forma, beh, tra 30, 40, 50 che peggiorano e muoiono. Sono sicuro che se avessero avuto il vaccino non sarebbero finiti così».

Liverpool ha la terza più alta percentuale stimata di giovani adulti che non hanno ancora ricevuto alcun vaccino. Ci sono circa 90 pazienti Covid tra il Royal Liverpool Hospital, l'Aintree Hospital e il Broadgreen Hospital.

Royal Liverpool Hospital 6

La scorsa settimana, il direttore della sanità pubblica della città, il professor Matt Ashton, ha rivelato che l'80% di coloro che non avevano condizioni di salute gravi, non erano vaccinati. E ha detto oggi: «Quello che abbiamo imparato negli ultimi due anni è che a un aumento dei casi di Covid-19 segue un aumento dei ricoveri ospedalieri, seguiti da casi in terapia intensiva e poi, purtroppo, decessi».

tony blair

L'impiegata comunale Jennifer Bruce ha girato il filmato angosciante della terapia intensiva. Ha detto: «C'è tristezza tra il personale della terapia intensiva e un senso di frustrazione. Dicono la stessa cosa: “Non doveva essere così per questi pazienti”».