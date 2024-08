"L'AQUILA" STA PER ESSERE IMPALLINATA DA PUTIN? - IL CAMPIONE DEL MONDO DI MMA, KHABIB NURMAGOMEDOV, 35 ANNI, È FINITO NEL MIRINO DEL CREMLINO DOPO AVER IGNORATO LE "PERSISTENTI RICHIESTE" DI "MAD-VLAD" DI SOSTENERE L'INVASIONE IN UCRAINA - PER ORA LE AUTORITA' RUSSE HANNO LANCIANO UNA CAMPAGNA DIFFAMATORIA SUI SOCIAL CONTRO DI LUI, CHE CON 30 MILIONI DI FOLLOWER E' L'INFLUENCER PIU' POPOLARE NEL PAESE - CONSIGLIO ALL'ATLETA (AMICO DI TRUMP): EVITI DI BERE TE', C'E' IL RISCHIO CHE VENGA "CORRETTO" CON IL POLONIO...

Il campione del mondo di arti marziali miste Khabib Nurmagomedov sarebbe finito nel mirino del governo russo dopo aver ignorato le “persistenti richieste” dell'amministrazione presidenziale di esprimersi a sostegno dell’operazione militare speciale lanciata da Mosca in Ucraina.

È quanto riferiscono fonti del team giornalistico d’indagine Agentsvo. Le autorità avrebbero autorizzato una campagna diffamatoria sui social network e sui media contro Nurmagomedov e, sullo sfondo delle verifiche fiscali in atto, gli avrebbero creato ostacoli al ritorno in Russia. [...]

Nei suoi 35 anni di età, di cui dodici trascorsi a combattere da professionista, il popolare lottatore è stato protagonista di innumerevoli meme e battute, a causa delle origini caucasiche e dei tratti somatici segnati dai combattimenti. Dopo l’incontro vinto nel 2018 contro la star dell’Mma Conor McGregor, l’atleta Daghestano è stato accolto dal presidente Putin in persona.

Di sicuro “The Eagle” - questo è il soprannome che si è guadagnato nel mondo delle arti marziali – è stato e resta una personalità di primo piano in Russia. Con circa trenta milioni di follower sui social network, nel 2019 è stato il blogger più popolare del Paese.

All’inizio della cosiddetta operazione militare speciale, il Cremlino avrebbe avuto bisogno del carisma di Nurmagomedov per sostenere il consenso popolare verso le scelte del governo. Tanto più avrebbe avuto bisogno della popolarità dell’atleta dopo l’ondata di malcontento che ha travolto il capoluogo della sua regione d'origine nell’autunno del 2022, quando centinaia di donne sono scese in piazza per opporsi alla coscrizione forzata dei loro figli e mariti per obiettivi nazionali che non sentivano propri. [...]

Dietro la riluttanza di Khabib a sostenere la Russia potrebbero esserci i legami della famiglia Nurmagomedov con l'Ucraina. Suo padre Abdulmanap in epoca sovietica ha studiato a Poltava, dove fino al 2022 viveva Nurmagomed. L'altro suo zio, Aleks, è cittadino ucraino. Lo stesso Khabib ha avviato la carriera da professionista in Ucraina.

Se da un lato Khabib Nurmagomed ha ignorato gli inviti del governo, dall’altro non si è fatto problemi a discutere di Ucraina con l’ex presidente Usa Donald Trump, che ha incontrato a giugno a margine di un evento della Ultimate Fighting Championship. Sui social network è stato pubblicato un frammento della conversazione, in cui si sente l'atleta chiedere a Trump di fermare i combattimenti in Palestina, ma in seguito il candidato repubblicano ha detto in un’intervista per il podcast Impaulsive che si trattava anche dell’Ucraina. [...]

