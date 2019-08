"L'EROINA" NON FA SBALLARE - DALLA RUSSIA ALL’IRAN: SONO LE DONNE A SCENDERE IN PIAZZA A PROTESTARE, A DARE BORSETTATE AI TIRANNI E A MONITARE SU TUTTO - I RASTA DELLA CAPITANA, LE TRECCINE DI GRETA THUNBERG, LA BIONDA BELLOCCIA LYUBOV SOBOL E L’ONDATA DELLE TEENAGER CHE INVECE CHE ANDARE A SCUOLA VIAGGIANO PER IL MONDO A DARE LEZIONCINE - VIDEO

Costanza Cavalli per “Libero Quotidiano”

LYUBOV SOBOL

Sono serviti nove agenti per arrestare Lyubov Sobol, 31 anni, professione avvocato: tre donne e sei uomini col volto coperto dal passamontagna, i mitra imbracciati. Sono entrati negli uffici di Mosca dove Sobol lavorava, hanno buttato giù la porta, l' hanno ammanettata e fiondata in un furgone con i vetri oscurati. L' operazione è stata filmata dalla stessa Sobol, collaboratrice e allieva di Alexei Navalny, il dissidente russo più in vista, avversario del presidente Vladimir Putin.

mosca l'arresto di lyubov sobol 2

È la seconda volta, in agosto, che la donna finisce dietro le sbarre: le autorità, per evitare che parlasse in pubblico alla più grande manifestazione antigovernativa che si sia tenuta in Russia da otto anni a questa parte, da lei organizzata, l' hanno trattenuta per alcune ore con la mezza accusa che stesse preparando un «azione provocatoria».

lyubov sobol 5

Sobol, che nel 2011 diede vita alla "Fondazione anticorruzione" e che dal 2017 conduce un programma di attualità e politica sul canale Navalny Live, seguito da mezzo milione di persone, è una delle molte eroine dei popoli che negli ultimi tempi stanno affollando le pagine dei notiziari mondiali. Al loro confronto, l' accigliatissima sedicenne salvamondo Greta Thunberg e la capitana Carola Rackete sono due pallide caratteriste.

EROINE

jan palach

Ma soprattutto, fra i ribelli disposti a pagare di persona per qualche ideale, non c' è traccia di uomini. Ricordate l' anonimo studente cinese che nel 1989 sfidò disarmato e a piedi i carri armati a Tien An Men, Jan Palach che nel 1969 si diede fuoco a Praga?

gino santercole adriano celentano

Oggi più niente: se cercate su Google "ribelli fino alla morte", l' unica voce che esce, per due pagine e mezzo, è Gino Santercole, cantante del gruppo "I ribelli" che negli anni Sessanta fece parte del Clan di Celentano.

olga misik legge la costituzione davanti ai poliziotti 1

Partendo dal facile, cioè in terra russa, il 27 luglio Olga Misik, 17 anni, ha fatto scalpore quando, durante una manifestazione, si è seduta davanti agli agenti in tenuta anti-sommossa: a gambe incrociate, maglietta bianca e scarpe da ginnastica slacciate, ha aperto il libretto della Costituzione russa e si è messa a leggere l' articolo 31, poi il 29 e dopo anche il 3: «A ciascuno sarà garantita la libertà di espressione e di parola, i cittadini avranno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, tenere assemblee, incontri e manifestazioni».

olga misik portata via dalla polizia

Ha detto: «Volevo spiegare agli agenti che la gente si era radunata pacificamente, senza armi, e quindi legalmente». Anche lei è stata arrestata, insieme con altri mille manifestanti, e trattenuta per ventiquattr' ore. Olga Misik ha dichiarato che lo spettro del carcere non la fermerà e che continuerà a sfilare lungo le vie di Mosca: «Non è un prezzo così alto da pagare per i diritti e le libertà».

eman al nafjan

Più a sud, a 4.800 chilometri di distanza, si trova Riyad, capitale dell' Arabia Saudita: qui, undici donne, attiviste che si erano battute per il diritto alla guida prima che il divieto fosse abolito - tra le quali Eman Al-Nafjan, autrice del blog Saudiwoman, sul quale scrive di diritti delle donne e di altre questioni sociali - sono state mandate a giudizio per «attività coordinate e organizzate volte a minare la sicurezza, la stabilità e l' unità nazionale del Regno»: tre di loro sono state rilasciate lo scorso marzo, le altre, da quasi un anno, sono ancora in carcere.

masih alinejad 3

Nei Paesi di religione islamica molte donne sono uscite allo scoperto e combattono per diritti e libertà: Masih Alinejad, 42 anni, iraniana, da cinque anni pubblica quotidianamente un video sulle violenze subite dalle donne che non coprono in capo.

masih alinejad

nasrin sotoudeh 1

Alinejad è una giornalista, vive a New York dal 2009 per evitare di finire in carcere, ha fondato il movimento "Mercoledì bianchi", il giorno in cui le donne vengono invitate a togliersi il velo in segno di protesta. La sua pagina Facebook ha oltre un milione di follower. «Voglio dire alle politiche occidentali, alle turiste e alle atlete che vengono nel mio bellissimo Paese e dicono di indossare l' hijab in segno di rispetto per la nostra cultura», scrisse su Twitter lo scorso aprile, «che chiamare una legge discriminatoria "parte della nostra cultura" è un insulto alla nostra nazione».

A inizio anno l' avvocato iraniana 56enne Nasrin Sotoudeh è stata condannata a 33 anni e 148 frustate per aver difeso decine di donne che protestavano contro l' imposizione del velo. «È colpevole di propaganda contro lo Stato», scrisse la magistratura, di «istigazione alla corruzione e alla prostituzione» e di «essere apparsa in pubblico senza hijab». È nel carcere di Evin da giugno 2018.

malala yousafzai

La capostipite contemporanea delle ribelli è la pakistana premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai: era il 2009, aveva dodici anni e diventò celebre per il blog Diary of a Pakistani Schoolgirl (Diario di una studentessa pachistana) che curava per l' emittente britannica Bbc, nel quale documentava la realtà del regime dei talebani.

MARKETING

malala yousafzai 1

Tre anni più tardi, un gruppo di uomini armati fermò il pullman su cui Malala stava tornando da scuola e le sparò. I talebani rivendicarono l' attentato: «La ragazza è simbolo degli infedeli e dell' oscenità», dissero. Malala, dopo un intervento chirugico in cui le vennero rimossi frammenti di proiettili dal cranio, sopravvisse. Nel 2014, a 17 anni, è stata la più giovane a ricevere il premio di Stoccolma. Malala ora ha 22 anni, studia a Oxford filosofia, politica e economia.

carola rackete senza reggiseno 2

Greta e Carola non fanno un buon servizio alle donne che si caricano della responsabilità di svegliare notiziari e coscienze: sono ottimi fenomeni di marketing, facili da impugnare e da brandire, e non sembrano dispiaciute che questo accada. Il meccanismo donna-giovane-coraggiosa è appetitoso: una ragazza è più difficile da contestare e da sbeffeggiare, in questi anni l' immaginario del riscatto sociale è femmina; inoltre, nel mondo occidentale la figura psicologica della donna è legata alla purezza e alla verità (il cristianesimo ha metà dei suoi fondamenti in Maria Vergine) mentre il maschio è un voltagabbana, o è corrotto o ha segreti.

greta thunberg

Si crede più facilmente a Giovanna d' Arco che a Giulio Cesare, se dovessimo scegliere vorremmo affidarci a lei. Nel mondo islamico, fatte salve le differenze di etica, l' effetto non è molto diverso: se una donna alza la testa e ottiene un uditorio sostanzioso, meglio internazionale, ottiene una eco molto di più che un uomo. Ma basta che funzioni, ci andrebbe benissimo un mondo salvato dalle ragazzine.

