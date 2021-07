"L'INDUSTRIA DEL CINEMA E' MORTA" - SECONDO BARRY DILLER, EX AMMINISTRATORE DI PARAMOUNT E 20TH CENTURY FOX, IL MONDO DELL'INTRATTENIMENTO NON TORNERA' MAI PIU' COM'ERA PRIMA - "UN TEMPO C'ERA ECCITAZIONE ED ENTUSIASMO QUANDO SI PRODUCEVA UN FILM. OGGI INVECE QUESTI SERVIZI DI STREAMING REALIZZANO UNA COSA CHE CHIAMANO 'FILM' MA..."

Dagotraduzione da Npr.org

Barry Diller si è fatto un nome nell'industria cinematografica come presidente e amministratore di due studi di Hollywood, la Paramount Pictures e quella che allora era la 20th Century Fox. Ma ora dichiara morta l’industria del cinema.

«Il mondo del cinema è finito», ha detto Diller in un'intervista esclusiva con NPR a margine dell'Allen & Company Sun Valley Conference, una conferenza sui media e la tecnologia in Idaho. «Il mondo del cinema come prima è finito e non tornerà mai più». Colpa del sostanziale calo delle vendite dei biglietti e della chiusura dei cinema durante la pandemia di coronavirus. Ma Diller, presidente e dirigente senior di IAC, una società che possiede proprietà Internet, ha affermato: «È molto più di questo».

Secondo Diller, che gestiva Paramount e Fox diversi decenni fa, lo streaming ha alterato l'industria cinematografica in modo sostanziale. L'anno scorso, diversi conglomerati dei media, tra cui Disney e WarnerMedia, hanno deciso di debuttare contemporaneamente nelle sale cinematografiche e sui servizi di streaming. È stato un cambiamento radicale e le catene di teatri hanno protestato.

«C'era una vera rincorsa» ha detto Diller, ricordando quanto tempo, energia e denaro gli studi hanno investito nella distribuzione e nelle campagne pubblicitarie. L'obiettivo, ha detto, era generare eccitazione ed entusiasmo sostenuti per i nuovi film. «È finita», ha detto.

Anche il modo in cui le aziende misurano il successo è diverso, secondo Diller. «Ero nel mondo del cinema in un momento in cui realizzavi qualcosa perché ti importava», ha detto, sottolineando che l'accoglienza popolare contava più di ogni altra cosa.

Oggi lo streaming è un settore multimiliardario e la concorrenza tra le aziende per i contenuti e i clienti è spietata. Diller ha indicato Prime Video, il servizio di streaming di Amazon, come esempio di come sono cambiati gli incentivi nel settore dell'intrattenimento. A maggio, la società ha annunciato l'intenzione di acquistare MGM per quasi 8,5 miliardi di dollari.

«Il sistema non deve necessariamente piacere a qualcuno», ha detto Diller, suggerendo che lo scopo principale di Prime Video è quello di far sì che più clienti si iscrivano ad Amazon Prime. «È per comprare più cose su Amazon. Non è una cosa terribile. Semplicemente non mi interessa».

Durante la pandemia, c'è stato un enorme picco di video on demand. Nel primo trimestre del 2020, Netflix ha aggiunto 15,8 milioni di nuovi abbonati. Da allora, il suo tasso di crescita è rallentato, ma l'azienda afferma di aver chiuso l'anno con oltre 200 milioni di clienti. Diller ha riconosciuto il recente successo dei servizi di streaming e quanto siano diventati indispensabili durante la pandemia, ma è stato meno elogiativo dei loro costosi sforzi per creare contenuti più originali.

«Questi servizi di streaming hanno realizzato qualcosa che chiamano" film”», ha detto. «Non sono film. Sono uno strano processo algoritmico che ha creato cose che durano circa 100 minuti».

Per Diller si tratta di cambiamento sismico e nostalgico, ma anche semantico. La definizione di "film", ha detto, «è in una tale transizione che non significa nulla in questo momento».

Le aziende stanno cercando di capire cosa vogliono gli spettatori e come lo vogliono. Ciò ha portato a successi e mancanze.

Diller ha affermato di avere un interesse "quasi zero" per il mondo del cinema oggi. Negli ultimi mesi, ha rivolto la sua attenzione alla produzione di spettacoli a Broadway. «Lo trovo molto più creativo», ha detto