"E' INIZIATA LA FASE ENDEMICA DEL COVID, STIAMO VIVENDO UNA NUOVA FASE" – L'INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI:

(ANSA) - "E' iniziata la fase endemica del covid, negli ultimi mesi tante persone si sono contagiate senza grossi problemi, con conseguenza più per chi non era vaccinato rispetto a chi lo era, ma stiamo vivendo una nuova fase, credo che la fine di marzo quando finirà lo stato di emergenza in Italia, potrà rappresentare una nuova fase di convivenza più tranquilla con il virus". Lo prevede l'infettivologo genovese Matteo Bassetti alla presentazione del suo libro, 'Il mondo è dei microbi', edito da Piemme, in un locale del centro storico di Genova.

Fuori dalla sala una quindicina di manifestanti no-vax e anti green pass ha contestato con urla e slogan al loro arrivo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, che si è fermato a confrontarsi per alcuni minuti con i contestatori nonostante le minacce di morte ricevute da alcuni. "Vergogna", "basta green pass", "non lavoro da quattro mesi", "non ho da mangiare": sono stati alcuni degli slogan gridati dai manifestanti.

Un imponente schieramento di forze dell'ordine è stato organizzato per consentire la presentazione in sicurezza del libro di Bassetti nell'area archeologica dei Giardini Luzzati. "Avere messo sullo stesso piano come purtroppo è stato fatto in Italia, il vaccino e la mascherina è stato un errore clamoroso che ci ha portato dove siamo, dal primo giorno la mascherina all'aperto non doveva esserci - sostiene Bassetti -. Non dovremo vivere per sempre con la mascherina per una semplice ragione, perché oggi abbiamo i vaccini. La nuova normalità è fatta di comportamenti responsabili, di distanziamento quando serve, di utilizzare meglio gli antibiotici, di conoscere i microbi". (ANSA).

