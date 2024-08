"L'OCCHIO NERO CHE YAÑEZ HA MOSTRATO IN UNA FOTO? È STATO PROVOCATO DA UN TRATTAMENTO ESTETICO CONTRO LE RUGHE" - LA BIZZARRA GIUSTIFICAZIONE DI ALBERTO FERNANDEZ, EX PRESIDENTE DELL'ARGENTINA, PER PROVARE A FARCI CREDERE CHE NON HA MENATO LA MOGLIE, FABIOLA - LA DONNA, DOPO AVER RIVELATO DI AVER SUBITO VIOLENZE DOMESTICHE, HA PARLATO IN UN'INTERVISTA: "FERNANDEZ? È UN CINICO MANIPOLATORE CHE HA ESERCITATO PER ANNI VIOLENZA FISICA E PSICHICA NEI MIEI CONFRONTI" - L'EX PRESIDENTE È STATO DENUNCIATO, AGLI ATTI LE CHAT TRA I DUE: "MI HAI PICCHIATO ANCORA, SEI PAZZO. SONO TRE GIORNI DI SEGUITO CHE MI STAI PICCHIANDO..."

ABUSI DAL MARITO, PARLA L'EX FIRST LADY ARGENTINA

Estratto dell'articolo di Ludovico Mori per l'ANSA

Fabiola Yanez Alberto Fernandez

L'ex presidente dell'Argentina, il progressista Alberto Fernandez, paladino a parole dei diritti delle donne e promotore durante il suo governo di un ministero interamente a loro dedicato, sarebbe in realtà un cinico manipolatore che ha esercitato per anni violenza fisica e psichica nei confronti della sua compagna.

Lo afferma adesso la stessa ex first lady, Fabiola Yañez, che ha rotto il silenzio in un'intervista rilasciata al portale Infobae da Madrid dopo lo scandalo scoppiato la settimana scorsa con la pubblicazione su tutti i media argentini di foto che la ritraggono con un occhio nero e lividi sulle braccia.

le chat tra alberto fernandez e fabiola yanez 2

Yañez conferma di aver denunciato l'ex presidente per aver esercitato su di lei violenza fisica e psicologica durante gli ultimi anni e dice inoltre di non sentirsi sicura neanche a Madrid, dove vive attualmente con il figlio Francisco di 2 anni.

"Non avrei mai voluto esporre mio figlio a tutto questo o che mio figlio in futuro rischiasse di vedere tutto questo. Ho paura di tornare a casa mia, oggi mi hanno messo degli inibitori per non far partire la macchina", ha rivelato.

La giustizia argentina ha ordinato nel frattempo la perquisizione dell'abitazione dell'ex presidente nel corso della quale sono stati sequestrati il telefono cellulare e il tablet personale di Fernandez. Gli inquirenti sono alla ricerca di ulteriori prove oltre a quelle già fornite dall'ex first lady. Tra le evidenze già incluse nel fascicolo contro Fernandez, oltre alle foto anche le conversazioni private tra i due filtrate alla stampa dove l'ex presidente non smentisce l'accaduto.

"Mi hai picchiato ancora, sei pazzo", scrive Yáñez in uno dei passaggi delle chat a cui Fernandez risponde semplicemente con un "sto male". "Sono tre giorni di seguito che mi stai picchiando", insiste lei, ma l'ex presidente risponde ancora riferendosi alla sua, di condizione:

gli ematomi di fabiola yanez 2

"Faccio fatica a respirare, smettila per favore, mi sento molto male". Nell'intervista Yañez sottolinea poi che i video emersi fino ad oggi riguardo le violenze e le infedeltà del marito "sono niente in confronto a quello che ha fatto". Ma la vicenda assume adesso anche chiari contorni politici.

Lo scandalo rappresenta per il presidente Javier Milei un inatteso regalo che gli consente di deviare l'attenzione dell'opinione pubblica in una delicata fase della gestione di governo, con l'economia che stenta ancora a riprendersi dopo la recessione indotta da una drastica politica di tagli alla spesa. Lo stesso Milei ha approfittato dello scandalo per dimostrare la giustezza delle sue tesi sulla "ipocrisia progressista".

le chat tra alberto fernandez e fabiola yanez 1

"La soluzione alla violenza che gli psicopatici esercitano contro le donne non è creare un ministero delle Donne e assumere migliaia di dipendenti pubblici non necessari, e sicuramente non è assegnare responsabilità a tutti gli uomini solo per la fatto di essere uomini", ha affermato.

L'EX LEADER ARGENTINO FERNANDEZ NEGA VIOLENZE CONTRO LA MOGLIE

(ANSA) - L'ex presidente dell'Argentina, Alberto Fernández, ha negato l'accusa di violenza domestica contro l'ex 'first lady' Fabiola Yañez: parlando con il giornalista Horacio Verbitsky, ha affermato che l'occhio nero che Yañez ha mostrato in una foto per dimostrare l'aggressione era stato provocato da un "trattamento estetico contro le rughe".

Nell'intervista, che non è stata ancora pubblicata integralmente, l'ex leader progressista per dimostrare la sua innocenza ha anche affermato che Yañez si è sottoposta a un trattamento di fertilità. "Se sono un aggressore, perché si è sottoposta a un trattamento di fertilità per poter avere un figlio?", ha detto Fernández al sito 'El Cohete a La Luna'. L'ex presidente ha negato le accuse anche in un comunicato sui social: "Presenterò prove e testimonianze che dimostreranno cosa è realmente accaduto".

gli ematomi di fabiola yanez 1 alberto fernandez fabiola yanez 1 javier milei alberto fernandez alberto fernandez fabiola yanez 2 alberto fernandez fabiola yanez 4