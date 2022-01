"ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ E' OSSESSIONATA DAL SESSO" - L'EX GOVERNATRICE DELL'ALASKA SARAH PALIN SI SCAGLIA CONTRO LA STELLINA "RADICAL" DEL PARTITO DEMOCRATICO: "E' LA SUA OSSESSIONE, PARLARE SEMPRE DI GENERE E SESSO, E CREDO CI SIANO ABBASTANZA AMERICANI CHE LO CAPISCANO E COMPRENDANO LA SUA TATTICA. DEVIARE DAI VERI PROBLEMI" - TUTTO E' NATO SUI SOCIAL, DOPO CHE LA OCASIO CORTEZ DEM HA CONDIVISO LA FOTO DI UNA...

Dagotraduzione da Newsweek

L’ex governatore dell'Alaska Sarah Palin ha definito «raccapricciante» la rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) per i suoi recenti commenti rivolti ai repubblicani.

Mentre parlava con Rachel Campos-Duffy nel programma Fox News Primetime lunedì, Palin ha affermato che Ocasio-Cortez sembrava avere un'ossessione per il sesso.

A Palin è stato chiesto cosa sarebbe successo se avesse risposto ai rivali politici che la criticavano definendoli “sessualmente frustrati”. Palin ha detto: «È qualcosa di inquietante. Mi stupisce però la capacità [Ocasio-Cortez] e altri liberali, persino socialisti, di deviare da ciò che sono veramente i problemi». «È la sua ossessione, parlare sempre di genere e sesso, e credo davvero che ci siano abbastanza americani che lo capiscano e capiscano la sua tattica. Deviare dai veri problemi».

«Guarda come i liberali vogliono piantarlo nella testa del pubblico, pubblicizzando chi è attratto da chi, cosa fanno le persone nell'intimità della propria camera da letto, tutte cose che hanno a che fare con la privacy e il sesso: i liberali, non i conservatori».

«Ovviamente è una tattica in modo che non debba essere ritenuta responsabile, sembra che non sia stata ritenuta responsabile per molto, forse per tutta la sua vita. Non ha quel fondamento di responsabilità e quel cuore di servizio pubblico che è così necessario per servire bene ed essere responsabile».

Questa discussione nasce da una discussione nata sui social tra Ocasio-Cortez e alcuni utenti che l’hanno criticata per essere andata a cena fuori con il ragazzo a dicembre senza mascherina. Ocasio-Cortez ha risposto loro che sono sessualmente frustati.

