"UN ATTORE MI HA STUPRATA A 15 ANNI E HO PERSO LA VERGINITA'" - NEL NUOVO DOCUMENTARIO DEMI LOVATO A RUOTA LIBERA SU DROGHE, BULIMIA E QUELLA NOTTE DI OVERDOSE QUASI FATALE: "MI HANNO TROVATA NUDA E PIENA DI LIVIDI PROVOCATI DALLE BOTTE DELLO SPACCIATORE" - LA BENIAMINA DELLE TEENAGER AMERICANE SVELA RETROSCENA DA FAR IMPALLIDIRE LA BRITNEY DEL 2007: "FACEVO PARTE DI QUELLA MARMAGLIA DELLA DISNEY CHE DOVEVA DIRE DI VOLER ASPETTARE FINO AL MATRIMONIO..." - VIDEO

DAGONEWS

demi lovato 2

28 anni e un passato già eccessivamente turbolento. Demi Lovato, ex ragazzina prodigio della scuderia Disney, sta per rilasciare su Youtube un documentario diviso in quattro parti dal titolo piuttosto eloquente, "Dancing with the Devil". Il New York Times ne ha parlato proprio ieri in un articolo-shock dove la stessa cantante dà qualche anticipazione agghiacciante.

Demi ha perso la verginità a 15 anni, con uno stupro causato proprio dalla frequentazione con un attore non specificato, ma che presumibilmente era legato all'ambiente Disney in cui la ragazza muoveva i primi passi prima del successo con Camp Rock, nel 2008: "Ecco come stanno le cose. Facevo parte di quella marmaglia Disney che doveva dire pubblicamente di stare aspettando fino al matrimonio..."

demi lovato 1

La popstar prosegue: "Poi ho dovuto vedere il mio stupratore tutto il tempo, e così ho smesso di mangiare e ho affrontato la vicenda in altri modi – tagliandomi, vomitando qualsiasi cosa. La mia bulimia è diventata così grave che ho iniziato a vomitare sangue per la prima volta".

Un percorso devastante che l'ha portata a cascare nel vortice della droga, terminato nel 2018 con un'overdose di eroina, a seguito di botte e violenze da parte del suo stesso spacciatore. "Mi hanno trovata nuda e piena di lividi", confida. Dopo questo episodio gli strascichi della salute devastata non si sono fatti attendere: diversi ictus, danni cerebrali, asfissia e addirittura un infarto.

demi lovato 2

Insomma, un vero e proprio inferno, raccontato nel documentario della Lovato che dimostra una (breve) vita di eccessi, ma anche tanto coraggio e forza di rimettersi in gioco. Non è stato facile, ammette, parlare di tutto ciò e soprattutto degli episodi di violenza, anche a seguito dell'aggressione subita da Rihanna per mano del suo ex Chris Brown, con tanto di foto del volto insanguinato pubblicate ovunque: "Onestamente, da quando ho visto Rihanna e le sue foto trapelare dopo l'incidente di Chris Brown, ero molto a disagio a parlare della mia storia, forse la gente non mi avrebbe creduta", proprio come in effetti accadde alla sua collega.

Adesso, a partire dal 23 marzo, i fan potranno comprendere i particolari della difficile vita di Demi Lovato, che però sta finalmente prendendo una piega positiva, anche grazie all'amicizia con la popstar Ariana Grande.

demi lovato 8 demi lovato 16 demi lovato 5 demi lovato 7 demi lovato 6 demi lovato demi lovato 10 demi lovato 11 demi lovato demi lovato 12 demi lovato demi lovato demi dopo bagni demi lovato3 demi lovato 13 demi lovato 14 demi lovato 15 demi lovato e ariana grande demi lovato 9 demi lovato 4 DEMI LOVATO JONAS BROTHERS 1 demi lovato demi lovato 5 demi lovato demi lovato 3