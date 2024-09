"AVEVO IMMAGINATO CHE LA SUA MORTE AVREBBE SVEGLIATO L'INTERESSE DI CHI IN VITA SE L'ERA DIMENTICATO" - MARIA PIA TROPEPI, ULTIMA MOGLIE DELL'EX PARLAMENTARE AMEDEO MATACENA, ATTACCA I FIGLI DELL'UOMO, ACCUSANDOLI DI VOLER PAPPARSI L'EREDITA' DEL PADRE - LA DONNA È INDAGATA PER DUPLICE OMICIDIO, SECONDO L'ACCUSA AVREBBE AVVELENATO A DUBAI MATACENA, AI TEMPI LATITANTI, E LA SUOCERA - TROPEPI: "NOMINARMI EREDE UNIVERSALE? È STATA UNA LIBERA SCELTA DI AMEDEO" - LO SCAZZO SULLA CREMAZIONE

Estratto dell'articolo di Valentina Errante per "Il Messaggero"

AMEDEO MATACENA E MARIA PIA TROPEPI

Maria Pia Tropepi si dice sorpresa. Non aveva rapporti con la famiglia dell'ex marito e non immaginava che sarebbe finita così. Ex modella, titolare di centri estetici negli Emirati arabi, 43 anni, terza moglie (ma con matrimonio valido solo negli Emirati arabi) ha sposato a Dubai Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia e latitante dopo una condanna passata in giudicato per concorso esterno in associazione mafiosa e moro da latitante.

Matacena è morto nel settembre del 2022, a distanza di tre mesi dalla mamma che era andata a trovarlo. Nominata erede universale, con un testamento che la procura di Reggio Calabria ha sequestrato, è indagata per duplice omicidio. I cadaveri dell'ex marito e della suocera, che lei avrebbe voluto cremare, sono stati riesumati dai pm che hanno disposto l'autopsia per il prossimo primo ottobre, mentre si allungano le ombre proprio sull'eredità.

Lei è accusata del duplice omicidio di sui marito e di sua suocera, in questi due anni, dopo gli scontri con la famiglia di suo marito in relazione alla cremazione delle salme si aspettava che potesse andare così?

«Avevo immaginato che la sua morte avrebbe svegliato l'interesse di chi in vita se l'era dimenticato ma, pur oggi non meravigliandomene, non ho mai pensato che qualcuno avrebbe potuto ipotizzare che per la sua morte, sulla quale non ho dubbi sia collegata a cause naturali, sarei stata indagata dai pubblici ministeri»

Qual era il rapporto con la famiglia di suo marito?

«Ottimo il rapporto con la madre, inesistente quello con gli altri suoi congiunti posto che già Amedeo, prima che io lo conoscessi, aveva interrotto ogni relazione con chiunque altro dei suoi familiari».

Conosceva i figli e il fratello di suo marito?

«Mai conosciuti personalmente anche perché, ribadisco, Amedeo non aveva alcun contatto con loro».

Come mai suo marito, quando non aveva ancora compiuto 60 anni l'ha nominata erede universale? Non se n'è stupita?

«È stata una sua libera scelta. Amedeo ha sofferto tanto nel vedere che il fratello impediva che si desse esecuzione alla volontà della madre di essere cremata, come era avvenuto per il padre, e voleva escludere che si verificasse la medesima cosa anche nei suoi confronti».

Suo marito aveva un cattivo rapporto con i figli nati dai precedenti matrimoni?

«Per quanto ne so non ne aveva proprio». [...]

Uno dei figli di suo marito si chiede che fine abbia fatto il patrimonio del padre che, alla vigilia della sua morte, quando è stato dissequestrato dal tribunale, ammontava a oltre 10 milioni.

«Questa domanda andrebbe posta a chi ancora ad oggi detiene valori e certificati di proprietà. Ma non sono io». [...]

