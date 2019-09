25 set 2019 18:08

"BERLUSCONI È STATO SEMMAI VITTIMA DELLA MAFIA" - COPPI E GHEDINI SULLE INDAGINI SU BERLUSCONI A FIRENZE: “IL FATTO ERA GIÀ BEN NOTO, SIAMO CERTI CHE COME GIÀ NELLE PRECEDENTI OCCASIONI TALE IPOTESI NON POTRÀ CHE RISOLVERSI IN UN’ARCHIVIAZIONE - L’ASSURDITÀ DELLE IPOTESI È CONCLAMATA DALLE NUMEROSE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO"