Dagotraduzione dell'articolo di Terry Zeller e Nick White per www.dailymail.com

lauren pisciotta

L'ex assistente di Kanye West, Lauren Pisciotta, sostiene che la moglie del rapper, Bianca Censori, agiva come sua “coordinatrice di orge”. La Pisciotta, che ha denunciato West per molestie sessuali e stalking, ha raccontato che west usava l'ufficio di "Yeezy" a Los Angeles come un “parco giochi del sesso”, con la Censori che partecipava volontariamente alle “contorte fantasie sessuali” dell'ex marito di Kim Kardashian. Pisciotta ha anche affermato che una volta West l'ha afferrata per la gola davanti a una Censori “indifferente”.

West ha respinto le accuse e ha accusato l'ex modella di Onlyfans di ricatto ed estorsione, ma non ha ancora risposto alle sue nuove dichiarazioni. La 36enne racconta che negli uffici del brand di "Ye" spesso veniva allestita una “camera da letto di fortuna” - un materasso, cuscini e coperte in una stanza privata o in un armadio - e che West spesso organizzava “festini sessuali” in hotel di lusso, ai quali la Censori partecipava.

kanye west 5

Pisciotta ha raccontato anche che, poco dopo aver smesso di lavorare per il rapper nel novembre 2022, West avrebbe afferrato Pisciotta per la gola e le avrebbe messo la lingua nell'orecchio, dicendole: “Ho sempre saputo cosa ti avrei fatto se ti avessi rivisto” durante un concerto di Post Malone in California.

Il 28 settembre 2022 West avrebbe inviato a Pisciotta uno screenshot di una conversazione tra lui e Censori in cui parlava di voler fare sesso con la madre di lei: "Voglio scoparmi tua madre. Prima che se ne vada. Voglio che voglio che tu mi guardi mentre mi scopo tua madre”.

kanye west bianca censori

All'epoca Censori si trovava negli Stati Uniti con un visto di lavoro e sua madre, Alexandra, era in visita a Los Angeles dalla natia Australia. Pisciotta ha affermato che la Censori ha risposto ai messaggi di West per non perdere il lavoro e il visto.

Secondo la causa, West usava le sue conoscenze in aziende come Adidas e Gap per ottenere visti di lavoro per far entrare donne negli Stati Uniti a scopo sessuale. Alle donne venivano assegnati “titoli di lavoro oscuri” presso le sue aziende e veniva fatto loro firmare un accordo di riservatezza sulle loro esperienze.

lauren pisciotta 2

Secondo la denuncia, West inviava a Pisciotta messaggi bizzarri su Censori alle sue spalle, di solito di natura sessuale e spesso inquietanti. "Mi sembra che Bianca sia venuta a Los Angeles per scopare con più gente possibile, rompere matrimoni e trasformare altre ragazze in puttane”, scriveva il 25 giugno 2022: "C'è qualcosa di più in lei. È troppo intelligente".

A volte le fantasie sessuali di West su Pisciotta e Censori si intrecciavano, come nel caso di un messaggio del 17 maggio 2022: "Stavo letteralmente leggendo una storia che lei (Censori) ha scritto su di me”, ha esordito il rapper. "La storia parlava di un ragazzo che le aveva tirato fuori il cazzo dopo che lei aveva mostrato il sedere ed era largo come una lattina di coca. E pensavo a te che ti facevi scopare da [nome non rivelato]”. La causa spiega che parte dei compiti di Pisciotta - che prevedeva di essere a disposizione di West 24 ore su 24 - consisteva nell'organizzare il trasporto delle donne per incontrarlo.

bianca censori kanye west 2

"In una di queste occasioni, nell'agosto del 2022, dopo che [Pisciotta] aveva organizzato una corsa con Uber, Kanye West alias Ye e Bianca Censori la chiamarono per discutere dell'orgia (a cinque) a cui avevano partecipato il giorno prima”, si legge nella causa. La Censori ha iniziato a lavorare per West a Yeezy nel novembre 2020.

Il 7 dicembre 2022 West ha pubblicato su Instagram Stories una canzone ispirata a lei, intitolata “Censori Overload”, e il mese successivo si sono sposati. Questo è avvenuto poche settimane dopo che Pisciotta ha dichiarato di essere stata licenziata e che West le ha negato una buonuscita di 3 milioni di dollari e non le ha pagato le spese.

La causa si addentra nei suoi presunti e famigerati festini a base di sesso e nelle sue idee neonaziste, che comprendevano sproloqui pieni di odio e la costrizione del personale a disegnare svastiche. L'affermazione più grave è che, anni prima di lavorare per lui, l'avrebbe drogata e violentata, confessandolo solo nelle ultime settimane di lavoro come capo.

kanye west 1

West ha negato le affermazioni nella sua causa originale, definendole “prive di fondamento” e accusandola di “ricatto ed estorsione”, ma non ha ancora presentato una difesa. Un avvocato della West non ha risposto immediatamente alla richiesta del DailyMail.com di commentare la denuncia aggiornata.

