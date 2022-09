15 set 2022 15:50

"CAHLA", CIAPA SU E PORTA A CA'! - ARRESTATI A MILANO DUE CROATI DI 21 E 36 ANNI PER AVER SVALIGIATO GLI APPARTAMENTI DEL CALCIATORE EX ROSSONEROHAKAN ÇALHANOGLU (ORA ALL'INTER) E STEFANO SENSI E QUELLO DELLA INFLUENCER CHIARA BIASI - I FURTI SONO AVVENUTI TRA OTTOBRE 2021 E FEBBRAIO 2022 E AVREBBERO FRUTTATO CIRCA MEZZO MILIONE DI EURO- IL CENTROCAMPISTA TURCO È STATO DERUBATO DURANTE UN DERBY TRA MILAN E INTER - I DUE CONTROLLAVANO I PROFILI SOCIAL DELLE POTENZIALI VITTIME PER MONITORARE GLI SPOSTAMENTI E POI COLPIRE.