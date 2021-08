"CAPIRE QUANTO PAOLO SIA AMATO IN TUTTO IL MONDO AIUTA AD AFFRONTARE IL DOLORE" - A 8 MESI DALLA MORTE DI "PABLITO" ROSSI PARLA A "OGGI" LA VEDOVA FEDERICA CAPPELLETTI: "DEVO ANDARE AVANTI PER ME, PER LE BIMBE, PER LUI. AVEVA TANTA VOGLIA DI VIVERE. LA MAGLIA NUMERO 20 CON CUI SEGNÒ TRE GOL AL BRASILE? SPERO MI ARRIVI, CE L'HA JUNINHO E MI HA CHIESTO 50 MILA EURO..."

In un’intervista a OGGI, in edicola da domani, accompagnata dalle foto esclusive della sua visita a Foggia dove un gigantesco mosaico celebra Paolo Rossi, la sua vedova, Federica Cappelletti, dice: «Capire quanto sia amato in tutto il mondo, aiuta ad affrontare il dolore… Paolo, andandosene, si è portato via un pezzo di cuore. Devo andare avanti per me, per le bimbe (Maria Vittoria, 11, e Sofia Elena, 9), per lui: aveva tanta voglia di vivere, io lo faccio vivere vivendo e seguendo tutte le iniziative dedicate alla sua memoria».

Poi rivela di non essere ancora riuscita a riavere la mitica maglia numero 20 con cui Rossi fece tre gol al Brasile. «Spero mi arrivi a settembre. Juninho, il giocatore che ne è in possesso, si è preso il Covid e questo ha rallentato tutto».

È vero che le ha chiesto soldi? «Sì, 50 mila euro. Non glieli ho ancora dati. Prima vorrei che mi arrivasse la maglia. Poi apriremo i musei: uno permanente, probabilmente a Vicenza, e uno itinerante, che andrà in giro in tutto il mondo».

