"CHARLES MANSON ERA UN AMANTE FANTASTICO, TI PORTAVA AL PUNTO DELL'ORGASMO E POI TI RIPORTAVA INDIETRO" - IL RACCONTO DI JUANITA WILDEBUSH, CHE ABBRACCIO' LA "FAMILY’’ DI CHARLES MANSON NELLA SUA FASE LISERGICA - L’INCONTRO IN AUTOSTOP CON SUSAN ‘’SADIE’’ ATKINS (UNA DEGLI ASSASSINI) E L'ARRIVO NEL RANCH DI MANSON: "MI HANNO ACCOLTO CON THE E UNO SPINELLO. CHARLES STAVA USCENDO DA UNA ROULOTTE NUDO CON UNA DELLE SUE AMANTI" - IL PLAGIO, IL SESSO E LA FUGA...

DAGOTRADUZIONE DA www.dailymail.co.uk

juanita wildebush manson family

Juanita Wildebush, 77enne dell'Oregon, ha descritto in dettaglio il periodo trascorso con Manson e i suoi seguaci allo Spahn Ranch nella contea di Los Angeles, ammettendo di aver temuto di essere coinvolta negli omicidi Tate-LaBianca poiché la presa di Manson su di lei era potente.

Assistente sociale in pensione, che ha lavorato con i sopravvissuti del culto per la loro riabilitazione, Juanita Wildebush ha rivelato che Manson era un amante incredibile, il che faceva parte del suo fascino: "Era fantastico", ha detto. “Era così tenero, ti portava al punto dell'orgasmo e poi ti riportava indietro. Come una specie di Kamasutra, sai.”

charles manson

Wildebush è cresciuta a Westwood, nel New Jersey. Era molto vicina a suo padre, ma aveva un rapporto controverso con la madre, che era severa e "aveva regole per tutto".

Dopo il liceo, ha frequentato l'Universidad de las Americas a Città del Messico, dove si è laureata in psicologia nel 1967. Mentre era all'università, si è innamorata di uno studente di filosofia di nome Carlos ed è li che ha provato l'LSD per la prima volta.

All'epoca Wildebush era un’idealista disillusa dalla politica e dai valori capitalisti degli Stati Uniti. Ha viaggiato con Carlos e un suo amico in giro per il Messico, dove incontrarono hippy che vivevano all'estero, sviluppando in lei un interesse per la vita in comune.

charles manson 2

Quando si laureò nel 1967, Manson era appena uscito di prigione dopo aver scontato sette anni per il traffico di donne a scopo di prostituzione attraverso i confini statali.

L'allora piccolo criminale di 32 anni iniziò a formare la sua "Family" a San Francisco durante la “Summer of Love” del 1967, reclutando principalmente ragazze giovani, prima di trasferirsi a Los Angeles.

Nel frattempo, Wildebush era tornata nel New Jersey con Carlos, dove rimasero per un breve periodo prima di tornarsene in Messico. Concordarono che lei avrebbe risparmiato abbastanza soldi per comprare un furgone e incontrarlo lì.

Nell'estate del 1968, Juanita guidò il suo furgone Dodge appena acquistato verso la California in compagnia di un amico che ha accompagnato fino a San Francisco. Aveva programmato di andare a Phoenix, in Arizona, ma il suo stereo da 850 dollari fu rubato dal veicolo la notte prima che sarebbe dovuta partire.

spahn ranch manson family

Dopo aver trovato uno stereo sostitutivo a San Jose, si è imbattuta in una donna incinta che teneva in mano un cartello che diceva "Los Angeles". Wildebush si è offerta di dare un passaggio a lei e ai due uomini che erano in sua compagnia.

L'autostoppista era Susan "Sadie" Atkins, membro della famiglia Manson che in seguito sarebbe stata condannata per la sua partecipazione agli omicidi Tate-LaBianca. Wildebush ha detto che non appena Atkins è salita sul furgone, "Ha iniziato a parlarmi della “Family” "E di come sono una band che hanno cantato con i Beach Boys. Mi è piaciuta subito.”

charles manson 4

Juanita la accompagnò allo Spahn Ranch nella San Fernando Valley, dove Manson viveva con il suo comune dopo i suoi soggiorni in un dormitorio nell'area del Topanga Canyon e nella casa del Beach Boy Dennis Wilson a Pacific Palisades.

Atkins ha chiesto a Wildebush di passare la notte nel ranch, dicendole che non vedeva l’ora che "Incontrasse Charlie". Quando ha visto il leader del culto per la prima volta, stava uscendo da una roulotte nudo con una delle sue amanti.

Ha detto che l'hanno accolta con uno spinello e un tè. Si sentiva in contatto con loro perché condividevano gli stessi valori e non si preoccupavano della ricchezza materiale.

charles manson

Manson si è invitato nel suo furgone quella sera quando tutti gli altri sono andati a letto, ma lei lo ha rifiutato. "Be ', stai facendo l’egoista," le disse. "Ma lo aggiusteremo."

La accolse nel suo furgone con il caffè la mattina successiva e le mostrò la proprietà del cavallo "magico", che a volte fungeva da set cinematografico. Più tempo trascorreva con la famiglia Manson, meno interessata era a lasciare e incontrare Carlos in Messico.

Wildebush, che all'epoca aveva 24 anni, non ha evitato a lungo le avance di Manson. Ha raccontato di come un giorno Atkins e Steven "Clem" Grogan si accoppiarono nel suo furgone, lasciandola sola con Manson.

la manson family

Dopo che lui la baciò, lei gli chiese: "E Carlos?" spingendo Manson a ridacchiare: "Non devi preoccuparti per Carlos, perché io sono lui, e lui è me", ha detto prima di fare l'amore con lei nel retro del furgone.

Grogan e Atkins stavano facendo sesso sopra di loro allo stesso tempo, e Manson li invitò a unirsi a lui e Wildebush. Più tardi quella notte, ha accettato di dare a Manson il suo furgone e i $ 14.000 che aveva in un conto bancario.

Nel novembre 1968, la famiglia Manson fece i bagagli e si diresse al Meyers Ranch nel Goler Canyon nella Death Valley, ma finirono per restare nel vicino Barker Ranch, che era più spazioso.

Manson ei suoi seguaci tornarono allo Spahn Ranch nel marzo 1969 per prepararsi alla "guerra razziale" che aveva predetto e chiamato "Helter Skelter" dopo una canzone dei Beatles.

barker ranch manson family

Tuttavia, Wildebush e il diciannovenne Brooks Poston furono lasciati al Barker Ranch per fare da guardia. Dopo essere rimasti lì da soli per tre mesi, hanno incontrato i cercatori d'oro Paul Crockett e Bob Berry che erano alla ricerca di un posto dove dormire.

Crocket e Berry offrirono loro del cibo e rifugio nella "casetta" fuori dalla casa principale del ranch. Wildebush e Poston godevano della loro compagnia ma erano anche preoccupati di come si sarebbero sbarazzati dei loro ospiti inaspettati prima del ritorno di Manson.

charles manson 6

Cenavano insieme e cantavano canzoni mentre Poston suonava la chitarra. Crocket sapeva che avevano paura di Manson e degli "estranei" al Barker Ranch. Wildebush ha detto che per un po 'la gente ha smesso di venire al Barker Ranch. In seguito le fu detto che Manson aveva provato a presentarsi un certo numero di volte ma senza riuscirci.

Il potere che Manson aveva su di loro iniziò a scemare e iniziarono ad interessarsi alle escursioni di Crocket e Berry. Wildebush alla fine ha iniziato una relazione con Berry.

Quando i membri della famiglia 'Little' Paul Watkins e Barbara Hoyt sono andati al ranch per prendere Wildebush e Poston, loro gli hanno rivelato di aver deciso di lasciare la famiglia.

Watkins ha cercato di mettere in guardia Crocket sull'imminente guerra razziale imminente, ma il cercatore d’oro non le ha dato retta. Come Wildebush e Poston, Watkins iniziò a pensare che Crocket avesse più poteri di Manson e anche lui iniziò a considerazione la deviazione, ma aveva promesso al leader della famiglia che sarebbe tornato.

charles manson 5

“Quando se ne andava, abbiamo detto, (Little) Paul, ci fai un favore? Una sera, quando Charlie e tutti sono insieme in soggiorno, diresti a Charlie che vogliamo che ci esoneri da tutti gli accordi impliciti o diretti? E faremo lo stesso per lui", ha detto Wildebush.

"E così il Paul, immagino, è tornato da Manson e glie l'ha detto e Charlie ha risposto dicendo qualcosa del tipo:" Va bene. Non mi interessa ".

Il 9 agosto 1969, i membri della famiglia Manson Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian e Atkins uccisero l'attrice incinta Sharon Tate nella casa che condivideva con suo marito, il regista Roman Polanski, su Cielo Drive, vicino a Beverly Hills.

omicidio tate

Hanno anche ucciso tre degli amici di Tate - Jay Sebring, Abigail Folger e Voytek Frykowski - e Steven Parent, un uomo di 18 anni che stava visitando il custode della tenuta.

La notte successiva, lo stesso gruppo di giovani seguaci - insieme a Leslie Van Houten e Manson - ha ucciso Leno e Rosemary LaBianca nella loro casa di Los Feliz, Los Angeles.

LA CASA DEL MASSACRO DI CHARLES MANSON

Wildebush, che aveva sposato Berry, sapeva che Manson e la famiglia erano dietro gli omicidi nel momento in cui ne aveva sentito parlare al telegiornale, mesi prima che fossero collegati al crimine.

Manson, Watson, Krenwinkel, Kasabian e Atkins sono stati condannati a morte dopo essere stati puniti per gli omicidi, ma dopo che la Corte Suprema della California ha stabilito che la pena di morte era incostituzionale, le loro sentenze sono state commutate in ergastolo.

manson family 2

Watson, Krenwinkel e Kasabian rimangono tutt’oggi in prigione dopo che gli è stata negata la libertà condizionale più di una dozzina di volte ciascuno. Sia Atkins che Manson sono morti in prigione rispettivamente nel 2009 e nel 2017.

Wildebush ha continuato a condurre una vita relativamente normale come assistente sociale. È rimasta sposata con Berry fino alla sua morte, due anni fa e ora è una nonna in pensione.

charles manson arrestato

Ha detto di aver sofferto del fatto che avrebbe potuto essere una parte degli omicidi e ha preso in considerazione l'idea di visitare Atkins in prigione, ma il suo terapeuta l'ha convinta a non farlo.

«Ecco di cosa parlava la sindrome del sopravvissuto. Non avevo dubbi che se fossi stata lì, avrei fatto (la stessa cosa) ", ha detto. Sadie (Atkins) e Leslie (Van Houten) erano le persone a cui mi sentivo più vicina ". Ha persino ammesso di aver preso in considerazione l'idea di visitare Sadie in prigione a un certo punto.

